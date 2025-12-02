Οι γαλλικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την απόφαση ανάκλησης για επικίνδυνες καραμέλες ζελεδάκια καθώς μετά από ενδελεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστώθηκε κίνδυνος πνιγμού. Ειδικότερα σύμφωνα με την προειδοποίηση, ηεταιρεία RICO ανακαλεί τις καραμέλες ζελεδάκια Mix Fruit Jelly Cup, συσκευασίας 250 γρ., λόγω κινδύνου πνιγμού από μη επιτρεπόμενα πρόσθετα και αρώματα.
Αυτά είναι τα ζελεδάκια που ανακαλούνται
GTIN: 9551619118366
Ημερομηνία λήξης: 17/05/2027
Περίοδος πώλησης: 01/07/2025 – 31/07/2025
Σημεία πώλησης: Ohayo Market – όλη η Γαλλία
Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.