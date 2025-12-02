Ο λόγος της ανάκλησης, τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές.

Οι γαλλικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την απόφαση ανάκλησης για επικίνδυνες καραμέλες ζελεδάκια καθώς μετά από ενδελεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους διαπιστώθηκε κίνδυνος πνιγμού. Ειδικότερα σύμφωνα με την προειδοποίηση, ηεταιρεία RICO ανακαλεί τις καραμέλες ζελεδάκια Mix Fruit Jelly Cup, συσκευασίας 250 γρ., λόγω κινδύνου πνιγμού από μη επιτρεπόμενα πρόσθετα και αρώματα.

Αυτά είναι τα ζελεδάκια που ανακαλούνται

GTIN: 9551619118366

Ημερομηνία λήξης: 17/05/2027

Περίοδος πώλησης: 01/07/2025 – 31/07/2025

Σημεία πώλησης: Ohayo Market – όλη η Γαλλία

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.