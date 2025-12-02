H απόφαση του ΕΟΦ για την ανάκληση παρτίδων του φαρμάκου TEZULIX PR. TAB.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την ανάκληση παρτίδων του φαρμάκου TEZULIX PR. TAB λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR. Τονίζεται ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Αυτές είναι οι επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία. Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε.. ως υπεύθυνος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.