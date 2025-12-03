«Οι δικηγόροι της Αθήνας θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρή, καθαρή και αταλάντευτα διεκδικητική φωνή», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο νυν αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που τον ψήφισαν στις εκλογές του ΔΣΑ, στις οποίες κατάφερε να λάβει την τρίτη θέση.

Ο ίδιος καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν ενεργά και στον δεύτερο γύρο των εκλογών προκειμένου ο ΔΣΑ να παραμείνει ανεξάρτητος και μακριά από τον κυβερνητικό έλεγχο.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους δύο χιλιάδες και πλέον συναδέλφους που με εμπιστεύθηκαν και με τίμησαν με τη στήριξή τους στην κάλπη για την προεδρία του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας.

Ο διπλασιασμός της δύναμής μας, σε απόλυτους αριθμούς, δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη τιμή· είναι πρωτίστως μια βαριά ευθύνη. Η τρίτη θέση ανάμεσα στους υποψηφίους προέδρους, παρά το γεγονός οτι για λίγες ψήφους δεν κατάφερα να είμαι στο δεύτερο γύρο, συνιστά για εμένα μια ξεκάθαρη εντολή: να συνεχίσω και να δυναμώσω τη φωνή που υψώσαμε μαζί.

Και αυτή η φωνή — η δική μου, η δική μας — θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο διεκδικητικά. Το χρωστάω στους εκατοντάδες συναδέλφους που στάθηκαν δίπλα μου, στους συνεργάτες μου, σε όλους όσοι μοιραστήκαμε αυτή την όμορφη και απαιτητική διαδρομή. Θα είμαι πάντα παρών. Πάντα δίπλα σας.

Η παράταξή μας εξέλεξε τέσσερις συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Συνεχίζουμε — πολιτικά και συνδικαλιστικά — δίπλα στους δικηγόρους της Αθήνας, για έναν πραγματικά ανεξάρτητο και προοδευτικό Σύλλογο.

Ο αγώνας μας δεν ήταν εύκολος.

Σταθήκαμε απέναντι σε καθεστωτικές νοοτροπίες που θέλουν έναν Σύλλογο κλειστό, δέσμιο προσωπικών φιλοδοξιών και εξυπηρετήσεων.

Σταθήκαμε απέναντι σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές που επιδιώκουν να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τον Δικηγορικό Σύλλογο της πρωτεύουσας.

Και τα καταφέραμε. Σήμερα είμαστε πιο πολλοί, πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατοί από ποτέ.

Οι δικηγόροι της Αθήνας θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρή, καθαρή και αταλάντευτα διεκδικητική φωνή. Τα σιωπητήρια δεν με αφορούν. Δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν πρόκειται να το κάνω — ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Ο καθένας μας έχει ατομική και συλλογική ευθύνη να κρατήσει τον Σύλλογο ζωντανό και ανεξάρτητο.

Μπροστά μας βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα, αυτά που αναδείξαμε με καθαρότητα σε όλη την προεκλογική περίοδο: ο νέος Δικαστικός Χάρτης, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, το Κράτος Δικαίου και οι θεσμοί, η διασφάλιση της αξιοπρέπειας του συνεργάτη δικηγόρου, τα μεγάλα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη.

Και, πάνω απ’ όλα, ο ρόλος του μάχιμου δικηγόρου — του άμισθου συναδέλφου, της μητέρας και του πατέρα δικηγόρου — σε ένα επάγγελμα που αλλάζει ραγδαία.

Σε όλη μου τη συνδικαλιστική πορεία υπηρέτησα σταθερά τις αρχές της διεκδίκησης, του αγώνα, της δημοκρατίας. Πάντα με στόχο έναν δυνατό, ανεξάρτητο και προοδευτικό Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Με την ίδια συνέπεια, καλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές του δεύτερου γύρου.

Η θέση μου είναι καθαρή:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πρέπει να ανήκει στους δικηγόρους του. Να παραμείνει ανεξάρτητος, διεκδικητικός και μακριά από κάθε κυβερνητικό έλεγχο. Αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί από τον εκλεκτό του Μεγάρου Μαξίμου.

Σας καλώ να ψηφίσουμε δικηγορικά.

Και την επόμενη ημέρα, στους αγώνες που έρχονται, θα είμαστε παρόντες. Δυνατοί. Ενωμένοι.

