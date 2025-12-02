Την υποστήριξη του στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, ενόψει του δεύτερου κύκλου των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο εκφράζει ο Θέμης Σοφός.

Με ανάρτησή του στο fb ο Θέμης Σοφός ο οποίος ήρθε όγδοος, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση, αφού ευχαριστεί τους συναδέλφους του που τον ψήφισαν, δηλώνει τη στήριξη του στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και ρίχνει τα «βέλη» του στη ΝΔ που έβαλε «λυτούς και δεμένους», όπως αναφέρει, για να εκλεγεί ο «εκλεκτός» της Δημ. Αναστασόπουλος που κατεβαίνει για τρίτη φορά. Και καταλήγει, σημειώνοντας πως «αυτό είναι η απόδειξη γιατί αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά».

Στην ανάρτησή του ο Θέμης Σοφός αναφέρει χαρακτηριστικά:

Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στους συνυποψηφίους μου για τον αγώνα τους και τις άπειρες ευχαριστίες μου στους 473 δικηγόρους που με ψήφισαν. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε την ανεξάρτητη παράταξη των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ και η κρίση του σώματος για την εκπροσώπηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα επαναληφθεί στο 2ο γύρο μεταξύ των Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος και του εκλεκτού φίλου μου Andreas Koutsolampros με τον οποίο είχαμε την εμπειρία να συνεργαστούμε άριστα στο παρελθόν στη Διοίκηση του ΔΣΑ.

Ανδρέα εκτιμώ ότι είσαι φωτεινή εξαίρεση συναδελφικότητας κι εύχομαι το δικηγορικό σώμα να σε αναδείξει ως τον επόμενο Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μια αναγκαία ανακοίνωση θέλω να κάνω προς όλους τους Συναδέλφους μου, πριν κλείσω έντιμα και με περηφάνεια τον κύκλο με την ενασχόλησή μου με τα κοινά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο υπηρέτησα ως Αντιπρόεδρος και συνεχίσω συνειδητά τα επόμενα βήματά μου στον δημόσιο λόγο και βίο μου με τους άξιους συνοδοιπόρους και Συναδέλφους μου: η κομματική γραμμή που υπήρξε, εμμέσως πλην σαφώς, από τη Νέα Δημοκρατία προς το πρόσωπο του Δημ. Αναστασόπουλου επί 3 μάταιες συνεχείς αναμετρήσεις είναι η απόδειξη γιατί δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτή η χώρα με αυτές τις πρακτικές. Είναι ο λόγος γιατί ολόκληρος ο μηχανισμός του κόμματος της Ν.Δ. έβαλε «λυτούς και δεμένους» για να μπορέσει να πετύχει ο εκλεκτός της ένα 22,49%, παρελαύνοντας ο Γ.Γ. του Υπ. Δικαιοσύνης, υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, φοιτητές και μέλη της ΔΑΠ & ΟΝΝΕΔ να μοιράζουν μπροστά στα μάτια μας, μέσα στον Δικηγορικό Σύλλογο, διαφημιστικά έντυπα εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ.

Πλήρης η απόδειξη ότι η ελευθερία της συνείδησης είναι δυνατόν να περιορίζεται σε τέτοιο βαθμό που τελικά σε κάνει να διερωτάσαι εάν τελικά χρειάζεσαι αυτήν (την ελευθερία) ή μια συνεπή συμμόρφωση στην κομματική νομενκλατούρα, για να πετύχεις εύκολα, γρήγορα και με υψηλές χορηγίες μια τεχνητή καταξίωση χωρίς εμπειρία ζωής.

Θα συνεχίσω τους αγώνες μου μέσα από τα Δικαστήρια, όπου και μάχομαι ως Δικηγόρος για το Δίκαιο εδώ και 30 χρόνια, υπερασπιζόμενος τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης για κάθε πολίτη.

