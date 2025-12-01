Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα στον Α' γύρο των εκλογών του Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στον δεύτερο γύρο θα δοθεί η μεγάλη μάχη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τις εκλογές να διεξάγονται την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8/12.

Στη σημερινή δεύτερη μέρα ψήφισαν 13.835 δικηγόροι και στο 100% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων ο Δημήτρης Αναστασόπουλος συγκεντρώνει το 22,49% (3015 ψήφοι) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμαπρος το 18,841% (2526 ψήφοι). Ακολουθούν ο Μιχαήλ Καλαντζόπουλος με 15,42% ( 2067 ψήφους) και ο Θανάσης Καμπαγιάννης με 14,59% (1956 ψήφους).

Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Δήλωση Κουτσόλαμπρος: Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.

Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.

Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα