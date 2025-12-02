Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους.

Ολοκληρώθηκαν χθες Δευτέρα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στις εκλογές ψήφισαν 13.818 Δικηγόροι.

Έγκυρα ήταν 13.405, άκυρα 200, ενώ βρέθηκαν και 213 Λευκά Ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου έλαβαν:

Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Αναστασόπουλο και τον Α. Κουτσόλαμπρο την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα τ;oσο για την εκλογή Προέδρου όσο και για την εκλογή των μελών του ΔΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://elections.olomeleia.gr/2025/results/bar/2