Άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο δεν αποτελούν παρά «χορηγό» του Μητσοτάκη.

Η σύγκριση είναι άνιση: Από τη μια η Νέα Δημοκρατία που υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη διανύει τον έβδομο χρόνο στην κυβερνητική εξουσία και έχει έτοιμους «δελφίνους» (με πρώτο τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ακολουθεί), ενώ διατηρεί πλήρως την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από την άλλη η προοδευτική παράταξη, πολυδιασπασμένη, χωρίς πρωθυπουργήσιμο ηγέτη και με μηδαμινές πιθανότητες ένα της κόμμα να κερδίσει τις εκλογές:

-Το ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο την πρώτη θέση έστω και με μια ψήφο διαφορά. Από πουθενά ωστόσο δεν προκύπτει ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα και τέτοια πιθανότητα. Πραγματικός στόχος είναι η ...«δεύτερη θέση έστω και μια ψήφο διαφορά» ώστε σε δεύτερο χρόνο να διεμβολίσει τα κάτω από αυτό κόμματα. Μια στρατηγική δηλαδή που μπορεί όντως να το οδηγήσει στη δεύτερη θέση αν δεν υπάρξουν νέα κόμματα έως τις εκλογές, αλλά να το οδηγήσει και στην τρίτη θέση.

-Η εκλογική συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων έχει τελειώσει οριστικά ως ζητούμενο από τότε που το ΠΑΣΟΚ έχοντας ως στόχο να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και κάτω από την πίεση της δεξιάς του πτέρυγας, αποφάσισε τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας». Το επικείμενο Συνέδριό του θα σημάνει και τυπικά το τέλος του σεναρίου της «αυτόνομης πορείας».

-Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του βρίσκεται σε αποδρομή και δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα κατέβει στις εκλογές. Μετά την απόρριψη της πρότασης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε αδιέξοδο στρατηγικής. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ προκειμένου να αποφύγει μεγάλες φυγόκεντρες δυνάμεις στο εσωτερικό του.

-Η Νέα Αριστερά βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το φαινόμενο ο πρόεδρος του κόμματος να είναι ...μειοψηφία στο κόμμα του! Και η Νέα Αριστερά ως έχει δεν συγκεντρώνει πιθανότητες αυτόνομης καθόδου στις κάλπες ούτε όμως και ενωμένη παρουσία σε κάθε όποιο εκλογικό σχήμα θελήσει να συνεργαστεί.

Είναι φανερό πως η δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα αλλάξει τελείως -και για όλους- τα δεδομένα. Πώς ακριβώς θα το δούμε εκείνη την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση όμως κανένα από τα σημερινά σχήματα δεν μπορεί να έχει ως στόχο την πρώτη θέση.