Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη και τις φήμες που την ήθελαν να χωρίζει από τον σύντροφό της.

Το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου, η Ελένη Μενεγάκη μέσα από ανάρτησή της στα social media, διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να χωρίζει από τον σύντροφό της Ματέο Παντζόπουλο. Η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις.

Ειδικότερα στο πάνελ της εκπομπής «Super Κατερίνα» οι συντελεστές σχολίασαν τις φήμες, με την Κατερίνα Καινούργιου να εξηγεί πως το ζευγάρι έχει ένα ανήλιο παιδί που θα πήγαινε σχολείο και θα μπορούσε να έχει ερωτηθεί από τους συμμαθητές του για θέματα που αφορούν την οικογένειά του.

Η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» που περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης της είπε αρχικά: «Χθες το τηλέφωνό μου χτυπούσε σαν τρελό. Ήμουν σίγουρη ότι θα τοποθετηθεί. Δεν απαντάει ποτέ αλλά για ένα τέτοιο θέμα δεν θα το άφηνε έτσι. Δεν άργησε λοιπόν η ανακοίνωση»

Και συνέχισε: «Όταν το διάβασα στην αρχή, λίγο στεναχωρήθηκα. Μου αρέσουν πάρα πολύ μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα αυτή την περίοδο έχει επιλέξει μια άλλη στάση ζωής, δεν είναι κάπου τηλεοπτικά. Το να ήμουν εγώ ή κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρόσωπο που εκτίθεται, το καταλαβαίνω. Τώρα όμως, η Ελένη, δεν έχει καμία επαφή. Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν εμφανίζεται, δεν αφήνει υπονοούμενα και ξαφνικά γίνεται αυτό, οπότε είναι λογικό να εκνευριστεί».

Κλείνοντας τόνισε ότι αυτή η συνθήκη είναι μία από τις μεγαλύτερές της φοβίες: «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει λίγο μεγαλύτερος σεβασμός όταν υπάρχει και ένα ανήλικο παιδάκι; Είναι από τις λίγες φορές που έσπευσε να διαψεύσει. Εγώ ενώ αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου, έχει πολλά υπέρ, αυτό το θεωρώ μεγάλο αγκάθι. Δεν θα ήθελα να ποτέ να πάει το παιδί μου στο σχολείο και να του πουν κάτι. Είναι η μεγάλη μου φοβία».

