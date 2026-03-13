Ο Μάρκος Σεφερλής «πήρε» τη θέση της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» και την υποδέχτηκε στην εκπομπή της.

Μία ανατρεπτική και απρόβλεπτη είσοδο έκανε ο Μάρκος Σεφερλής το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno».

Στη θέση της Φαίης Σκορδά, βρέθηκε ο κωμικός όπου με χιούμορ την καλωσόρισε στην εκπομπή της για να της παραχωρήσει συνέντευξη:

«Εδώ στη συνέχεια. Ο ανατρεπτικός Μάρκος Σεφερλής είναι στο πλατό του Buongiorno και θα υποδεχτεί την παρουσιάστρια της εκπομπής, Φαίη Σκορδά.. Καλώς ήρθες στην εκπομπή σου».

Αφού λοιπόν ο κάθε ένας επέστρεψε στη θέση και το ρόλο του στην εκπομπή, ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, μιλώντας τόσο για την συνεργασία του με το σταθμό – όσο και για τις παραστάσεις του.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός, μίλησε για τον τρόπο που επιλέγει να γράφει το σενάριο για τις παραστάσεις, ενώ αποκάλυψε ορισμένες εξομολογήσεις των θαυμαστών του.

«Κανείς δε έχει παρεξηγηθεί από το κοινό με τα πειράγματα που κάνω, κάνω πλάκα με ένα ρούχο, ένα καπέλο που μπορεί να φοράει μία στη δεύτερη σειρά. Η διάθεσή μου δεν είναι να το χλευάσω, είναι αυτό που βλέπω να το κάνω αστείο. Υπάρχει αυτή η διάθεση του παιχνιδιού», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε πλέον έχει γίνει τρόπος ζωής το να κάνει τον κόσμο να γελάει μέσα από τις παραστάσεις του: «Δεν είναι χρέος να κάνω τον κόσμο να γελάει, είναι τρόπος ζωής πια. «Εσύ θα γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις, μου είχε πει μια δασκάλα αγγλικών όταν ήμουν 8 ετών». Ήταν η μόνη που το είχε προβλέψει, γιατί ήμουν αριστούχος μαθητής και οι γονείς μου με προόριζαν να γίνω δικηγόρος. Την είδα μετά από χρόνια και της το είπα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μάρκος Σεφερλής, αποκάλυψε τα λόγια θαυμαστών του: «Μου έχουν πει ότι τους έχω σώσει από κατάθλιψη, από αυτοκτονία, το λέω και ανατριχιάζω. Ήρθαν και μου είπαν «έχεις σώσει το παιδί μου από την ανορεξία». Είναι γιος τραγουδιστή επώνυμου. «Το έσωσες εσύ, είχε νευρική ανορεξία. Δεν ξέρω τι του είπες αλλά από τότε που του μίλησες άλλαξε όλη του η φιλοσοφία», μου είπαν».

