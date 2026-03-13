Οι δηλώσεις της Ναταλίας Γερμανού με αφορμή την επανέκδοση των βιβλίων του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανός.

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε δηλώσεις η Ναταλία Γερμανού με αφορμή την επανέκδοση των βιβλίων του πατέρα της, Φρέντυ.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη για το γεγονός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η απουσία του πατέρα της είναι αισθητή:

«Εμένα δεν μου λείπει σαν συγγραφέας και σαν δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε ειλικρίνεια, με δίδαξε αμεσότητα και καλοσύνη στη δουλειά και νομίζω ότι μου κληροδότησε το χιούμορ και τον γλυκό τρόπο των συνεντεύξεων...».

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν το επώνυμό της, είναι εκείνο που της «άνοιξε πόρτες» στην καριέρα της, η Ναταλία Γερμανού, δεν το αρνήθηκε, ωστόσο επισήμανε ότι βρίσκεται 30 χρόνια στον χώρο: «Φυσικά. Θα ήταν τεράστιο ψέμα να πω ότι δεν άνοιξε. Οι πόρτες ανοίγουν αν έχεις ένα επίθετο-βύσμα, αλλά πόσο καιρό; Τριάντα χρόνια δεν θα κρατούσε, πιστεύω. Ακόμα το έχω το άγχος αν θα είμαι αντάξιά του. Και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα νιώσω αντάξιά του...».

Σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες της ανέφερε: «Δεν ξέρω είμαι σχολείο. Πάντως όποιος περνάει από μένα έχει σίγουρα καλή τύχη αργότερα και σίγουρα περνάει καλά... Θα ήμουν τελείως αναίσθητη αν δεν στεναχωριόμουν, αλλά από την άλλη μπορώ να καταλάβω ότι κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται καταστάσεις. Μετά τα φιλτράρω, τα συζητάω και όλα επανέρχονται στη φυσιολογική τους ροή».

