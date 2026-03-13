Η Klavdia, μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision, τον Akyla και το τραγούδι του, «Ferto».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε η Klavdia, η εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, η νεαρή καλλιτέχνιδα, αναφέρθηκε τόσο στη δική της συμμετοχή, όσο και στου Akyla, που θα βρεθεί φέτος στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, το Μάιο στη Βιέννη.

Σε ό,τι αφορά τη δική της συμμετοχή δήλωσε: «Τραγουδάω το Αστερομάτα και αναβιώνω γιατί για εμένα, είναι μία πάρα πολύ ωραία ανάμνηση. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη στήριξη και την αγάπη που μου έστελνε ο κόσμος. Πρώτη φορά κατέθεσα το 2023, δεν περίμενα ότι το 2025 θα είναι η στιγμή μου».

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Akyla και το τραγούδι του, η Klavdia δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη με την ιστορία του «Ferto» και τη μητέρα του:

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο Akylas. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision, δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του. Μου αρέσει πολύ το τραγούδι, θεωρώ ότι ταιριάζει στον διαγωνισμό και ότι είναι προσιτό και στους ξένους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως μάλιστα εξήγησε, θεωρεί ότι η συνεργασία του Φωκά Ευαγγελινού με τον Akyla θα κυλήσει ομαλά και με επιτυχία: «Χάρηκα γι’ αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα δίδυμο που θα ταιριάξει τέλεια, πρώτα απ’ όλα γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλοί άνθρωποι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1jbilzty35?integrationId=40599y14juihe6ly}