Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σταυράκη

Την υποβολή τροπολογίας στη Βουλή για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νομοθετική παρέμβαση για την οριοθέτηση του περιθωρίου διύλισης, ώστε να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια στα διυλιστήρια, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή και τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σταυράκη και μέλη της διοίκησης των δύο φορέων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, παρουσίασε τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση του ΕΦΚ και την αισχροκέρδεια στα διυλιστήρια και πρόσθεσε πως απαιτείται να υπάρξει αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλα τα πεδία της αγοράς και να επιβληθεί πλαφόν σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας, και όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους.

Επίσης, σημείωσε πως πρέπει να ισχυροποιηθεί ο ρόλος του Δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια. «Στα ολιγοπωλιακά πεδία της αγοράς, όπως είναι η ενέργεια, απαιτείται ισχυρή παρουσία του Δημοσίου με έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς. Δυστυχώς, το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η βουλευτής Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα, ο πρώην υπουργός Γιάννης Αμανατίδης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Κολοκυθάς και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Επιλέξαμε κατά προτεραιότητα να οργανώσουμε μια συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και με την Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, γιατί το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα αφορά όλη την οικονομία, αλλά και όλα τα νοικοκυριά, ως επίπτωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτιστο καθήκον είναι να σταματήσει η πολεμική σύγκρουση, με ειρηνική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή.

Όμως πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για το τι γίνεται τώρα στην αγορά καυσίμων, διότι ήδη υπάρχουν έντονες επιπτώσεις.

Διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή τα έγγραφα, τα οποία έχουν στείλει οι επαγγελματίες της εμπορίας των καυσίμων και θέλουμε να προσθέσουμε τη δική μας ανησυχία, γιατί τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επιλύουν το πρόβλημα.

Δεν αντιμετωπίζουν την κύρια πηγή ακρίβειας και αισχροκέρδειας, που είναι τα διυλιστήρια και δεύτερον, το πολύ μεγάλο βάρος των έμμεσων φόρων που επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές σε όλα τα πεδία.

Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ακόμη μία φορά αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τα δύο αυτά ζητήματα, τα οποία έχουμε ξανασυζητήσει και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και με την Ένωση.

Και είναι η υποβολή τροπολογίας στη Βουλή για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, στο χαμηλότερο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και δεύτερον, η νομοθετική παρέμβαση για την οριοθέτηση σε χαμηλά ύψη του περιθωρίου διύλισης, για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στα διυλιστήρια. Γιατί τα «διυλιστήρια» είναι η λέξη-φάντασμα που αποφεύγει η κυβέρνηση να αναφέρει τις τελευταίες ημέρες.

Ταυτόχρονα, απαιτείται να υπάρξει αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα.

Σαφέστατα, όλοι μιλάμε για έλεγχο σε όλα τα πεδία της αγοράς. Και η επιβολή πλαφόν πρέπει να γίνει σε όλη την αλυσίδα της εμπορίας και όχι μόνο στους τελικούς εμπόρους.

Και βέβαια, πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του κράτους. Αυτό σημαίνει ρύθμιση της αγοράς ενέργειας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυροποίηση του ρόλου και της μετοχικής παρουσίας του Δημοσίου στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Στα ολιγοπωλιακά πεδία της αγοράς, όπως είναι η ενέργεια, απαιτείται ισχυρή παρουσία του Δημοσίου με έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς.

Δυστυχώς, το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπευθύνους τα διυλιστήρια.

Θα πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση σε όλη την αλυσίδα της αγοράς με αυστηρό έλεγχο».