Το μυστικό για να διατηρούνται τα μούρα φρέσκα περισσότερο.

Τα φρέσκα μούρα είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού, όμως έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα, χαλάνε πολύ γρήγορα. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε υγρασία και η ευαίσθητη φλούδα τους τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα στην ανάπτυξη μούχλας, με αποτέλεσμα συχνά να αλλοιώνονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την αγορά τους.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος να παρατείνετε τη φρεσκάδα τους. Το λευκό ξίδι, ένα υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία των μούρων από βακτήρια και σπόρια μούχλας που επιταχύνουν την αλλοίωσή τους.

Γιατί βοηθά το ξίδι;

Το ξίδι διαθέτει φυσικές αντιμικροβιακές ιδιότητες που συμβάλλουν στη μείωση των μικροοργανισμών στην επιφάνεια των φρούτων. Ένα σύντομο μούλιασμα σε διάλυμα νερού και λευκού ξιδιού μπορεί να βοηθήσει τα μούρα να παραμείνουν φρέσκα για περισσότερες ημέρες στο ψυγείο, μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης μούχλας.

Πώς να πλύνετε σωστά τα μούρα

Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ελέγξτε προσεκτικά τα μούρα και αφαιρέστε όσα είναι χτυπημένα, υπερώριμα ή παρουσιάζουν σημάδια μούχλας.

Σε ένα μεγάλο μπολ αναμείξτε 3 φλιτζάνια νερό με 1 φλιτζάνι λευκό ξίδι.

Βυθίστε τα μούρα στο διάλυμα και ανακινήστε τα απαλά.

Αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 5 έως 10 λεπτά.

Στραγγίστε τα σε σουρωτήρι και ξεπλύνετέ τα καλά με καθαρό, τρεχούμενο νερό.

Η σημασία του σωστού στεγνώματος

Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των μούρων. Μετά το πλύσιμο:

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Απλώστε τα σε μία στρώση πάνω σε χαρτί κουζίνας.

Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσετε.

Αποφύγετε να τα τοποθετήσετε στο ψυγείο όσο είναι ακόμη νωπά.

Ο σωστός τρόπος αποθήκευσης

Για να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο:

Φυλάξτε κάθε είδος μούρου ξεχωριστά, καθώς δεν ωριμάζουν όλα με τον ίδιο ρυθμό.

Χρησιμοποιήστε ένα ρηχό πιάτο, στο οποίο θα έχετε στρώσει χαρτί κουζίνας, το οποίο θα απορροφά την επιπλέον υγρασία.

Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο ώστε τα μούρα να μη συνθλίβονται μεταξύ τους.

Αν το δοχείο διαθέτει καπάκι, αφήστε το ελαφρώς ανοιχτό για καλύτερο αερισμό και αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας.

Με αυτό το απλό κόλπο, μπορείτε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας μούρα για περισσότερες ημέρες, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων και εξοικονομώντας χρήματα.