Ο δήμαρχος Αθηναίων δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα καλύψει το κόστος ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού.

Νέα συνάντηση με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αντικείμενο τις ρωγμές και τις καθιζήσεις που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής. Μετά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε σειρά πρωτοβουλιών για τη στήριξη των κατοίκων και την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, τους οποίους θα επιλέξουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Πρόκειται για έναν μεταλλειολόγο μηχανικό και έναν πολιτικό μηχανικό, οι οποίοι θα συνδράμουν στην τεχνική αξιολόγηση των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στα κτίρια. Παράλληλα, τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου Κυψέλης, που βρίσκεται στην οδό Χανίων 4, με στόχο την υποστήριξη όσων έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση.

Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται. Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου, παρουσία εκπροσώπων του αρμόδιου υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό, προκειμένου να εξεταστούν οι εξελίξεις και τα επόμενα βήματα.