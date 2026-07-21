Ανατροπή στην υπόθεση της Κυψέλης - Η σορός στη βαλίτσα δεν ανήκει στην αγνοούμενη Γιου Τινγκ, πού εστιάζουν τώρα οι έρευνες.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της γυναικείας σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σορός δεν ανήκει στην Κινέζα Γιου Τινγκ, η οποία παραμένει αγνοούμενη.

Η σορός, γυναίκας περίπου 30 ετών με ύψος περίπου 1,61 μέτρα, εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο (18/7/2026) σε παλιό βιομηχανικό κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Τη βαλίτσα βρήκε άστεγος, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ακολουθώντας τη μυρωδιά οδηγήθηκε σε χώρο του κτιρίου, όπου διαπίστωσε ότι από τη βαλίτσα προεξείχε ανθρώπινο μέλος. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές, ο χώρος αποκλείστηκε και στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού.

Αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η νεκρή γυναίκα να είναι η Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται. Ωστόσο, μετά τη λήψη δείγματος DNA από τον σύζυγό της και τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση.

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Από την ιατροδικαστική εξέταση εκτιμάται ότι ο θάνατος της γυναίκας σημειώθηκε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού. Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση του θύματος, αλλά και την αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, από τις δηλώσεις εξαφανίσεων μέχρι υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας.

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Όλα δείχνουν εγκληματική ενέργεια

Σε κάθε περίπτωση οι αρχές έχουν εστιάσει ότι πρόκειται για υπόθεση εγκλήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τη νεκροψία – νεκροτομή, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, μικρόσωμη, με ύψος 1,61 μέτρα, ενώ φορούσε παπούτσια μεγέθους 36. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή φαίνεται να αποκλείουν ορισμένα ενδεχόμενα, όμως δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Οι απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν αν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό της γυναίκας ή άλλα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τις Αρχές να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν πλέον όλους τους φακέλους εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου.

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Τα ρούχα της γυναίκας «κλειδί» για να λυθεί το μυστήριο της ταυτότητάς της

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι Αρχές και στα ρούχα που φορούσε το θύμα, ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρο σορτς γαλλικής εταιρείας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου στη Γαλλία. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τους αστυνομικούς, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πληροφορίες για τις μετακινήσεις ή το περιβάλλον στο οποίο κινούνταν η γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ταυτοποιηθεί το θύμα και να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

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