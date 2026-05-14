Νίκος Χριστοδουλίδης και Προκόπης Παυλόπουλος. Μια σχέση βαθιά ριζωμένη.

Οι στενές πολιτικές σχέσεις του νυν Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου είναι γνωστές, με γνώμονα πορείας τους τον αγώνα για την επίλυση του Κυπριακού στην βάση της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας υπό όρους Ομοσπονδιακού Κράτους. Και οι σχέσεις αυτές σφυρηλατήθηκαν από τότε που ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν εν ενεργεία ΠτΔ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσφατα, στις 25 Μαρτίου 2026, ο Προκόπης Παυλόπουλος προσκλήθηκε να μιλήσει στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στα Λεύκαρα, με θέμα και πάλι το Κυπριακό. Παρών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τον προλόγισε και στην συνέχεια ανάρτησε ένα διθυραμβικό κείμενο γι’ αυτόν με το εξής περιεχόμενο: «Καλωσορίζουμε στην Κύπρο τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον αγαπητό φίλο Προκόπη Παυλόπουλο, του οποίου η παρουσία στα δημόσια δρώμενα είναι ταυτισμένη με την αφοσίωση, την ανιδιοτελή προσφορά και, κυρίως, είναι συνυφασμένη με την άδολη έγνοια για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή προκατάληψη. Η παρουσία μου στην αποψινή εκδήλωση συνιστά ένδειξη της εκτίμησης της Κυπριακής Πολιτείας και, βεβαίως, του Κυπριακού Λαού προς το πρόσωπο του κυρίου Παυλόπουλου. Και αυτό επειδή από όποιαν έπαλξη και αν υπηρέτησε τον απανταχού Ελληνισμό, περιλαμβανομένου, ασφαλώς, και του Κυπριακού Ελληνισμού, ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεχώρισε γιατί κάθε του ενέργεια είχε ως αφετηρία την κατάρτιση, την ευθυκρισία, τη διαλεκτική, και, βεβαίως, ήταν στέρεα θεμελιωμένη στο ήθος και την εντιμότητα, που είναι ίδιον του χαρακτήρα του. Βαθύτατα δημοκράτης, αδιαπραγμάτευτα ευρωπαϊστής, θιασώτης του ρεαλισμού, πολέμιος του κυνισμού, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, που κάνουν την πολιτική πιο ανθρώπινη, ο Προκόπης Παυλόπουλος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα ως Βουλευτής, Υπουργός και Ανώτατος Άρχων του Ελληνικού Κράτους.».

Χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη στην Βουλή των Ελλήνων, εκφωνώντας μία ιστορική ομιλία για το Κυπριακό, χειροκροτούμενος παρατεταμένα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Το περιεχόμενο της ομιλίας του κινήθηκε στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με εκείνο του Προκόπη Παυλόπουλου στα Λεύκαρα. Και το πιο ενδεικτικό είναι ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέληξε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος στα Λεύκαρα. Με τους πασίγνωστους στίχους του Γιώργου Σεφέρη από το Μυθιστόρημα» (ΚΓ΄):

«Λίγο ακόμα

θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν

τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο

τη θάλασσα να κυματίζει

λίγο ακόμα,

να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.»

Υ.Γ. Στην χθεσινή ομιλία του Κύπριου Προέδρου στην Βουλή καίτοι προσκλήθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν παρέστη, αφού όμως προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το γιατί δεν παρέστη είναι ευκόλως αντιληπτό, αν κάποιος έβλεπε ποιοι βρίσκονταν και με ποιον επικεφαλής στα κυβερνητικά έδρανα.

Ε.Σ.