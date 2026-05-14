Πρόκειται για ένα λουλούδι, μοναδικό στο είδος του με ροζ ανθό που πολλαπλασιάζεται στο βράχο της Ακρόπολης από το Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο.

Η Ακρόπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ελληνικής ιστορίας και ταυτότητας, σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί πόλο έλξης για κάθε ταξιδιώτη που επισκέπτεται τη χώρα, ενώ έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το σημαντικότερο κτίριο της Ακρόπολης είναι ο Παρθενώνας, ένας ναός αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, προστάτιδα της πόλης και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική και τις συμμετρίες του.

Αν και η ιστορία της Ακρόπολης είναι ευρέως γνωστή, η περιοχή έχει τα δικά της μυστικά που παραμένουν αγέρωχα στο χρόνο. Ένα από αυτά είναι η παρουσία ενός λουλουδιού που έχει παρατηρηθεί ότι φυτρώνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο λόγος για το Micromeria acropolitana, ένα ροζ λουλούδι που δεν ξεπερνά τα τριάντα εκατοστά σε μέγεθος και συχνά περνά απαρατήρητο από τους χιλιάδες επισκέπτες του μνημείου.

Πρόκειται για ένα λουλούδι που φύεται μόνο στην Ακρόπολη και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από δύο Γάλλους βοτανολόγους το 1906.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του greekreporter.com, το συγκεκριμένο άνθος έπαψε να φυτρώνει για χρόνια και επανεμφανίστηκε έναν αιώνα αργότερα, 2006.

Ωστόσο, ήδη από το 1981, που το φυτό θεωρούνταν εξαφανισμένο, είχε συμπεριληφθεί στον επίσημο κατάλογο προστατευόμενων φυτών του ελληνικού κράτους, με προεδρικό διάταγμα.

Το 2006, το φυτό παρατηρήθηκε εκ νέου από τον έλληνα βιολόγο Γρηγόρη Τσούνη και το γιο του σε μία απομονωμένη μεριά του βράχου. Η ακριβής τοποθεσία του παραμένει μυστική μέχρι και σήμερα προκειμένου το Micromeria acropolitana να συνεχίζει να ανθίζει ανενόχλητο, μακριά από τους επισκέπτες της Ακρόπολης.