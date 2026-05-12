Το νησί του Ιονίου με πληρότητα περίπου 80% για τις ανοιξιάτικες ημέρες του Μαΐου.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ελλάδας είναι αναμφίβολα τα νησιά της και τα καλοκαίρια που ζωντανεύουν το Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος.

Κάθε χρόνο, η τουριστική περίοδος ξεκινά σταδιακά από τον Απρίλιο, ενώ ο Μάιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο πολλά νησιά αρχίζουν να γεμίζουν ζωή, τόσο από Έλληνες ταξιδιώτες που αναζητούν τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, όσο και από επισκέπτες του εξωτερικού που φτάνουν στη χώρα για να γνωρίσουν το ελληνικό καλοκαίρι.

Αν και οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις ήδη από το Μάιο, δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να ξεκουραστούν τον Αύγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

Έτσι, ανάμεσα στα νησιά της χώρας, υπάρχει ένα που ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία του, τον κοσμοπολίτικο αέρα και τα εντυπωσιακά τοπία που προσφέρει, ενώ παράλληλα γίνεται πόλος έλξης για τους επισκέπτες ήδη από τον Μάιο.

Ο λόγος για την Κέρκυρα, το κοσμοπολίτικο νησί του Ιονίου με την πλούσια ιστορία και την σπάνια ομορφιά.

Κέρκυρα – Το νησί «κόσμημα» του Ιονίου

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά νησιά της Ελλάδας. Βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στις ακτές της Ηπείρου και απέναντι από την Αλβανία. Ανήκει στα Επτάνησα και ξεχωρίζει από πολλά άλλα ελληνικά νησιά λόγω της έντονης ενετικής επιρροής που την διακατέχει.

Για χρόνια βρέθηκε υπό την κυριαρχία της Βενετίας, γεγονός που επηρέασε την αρχιτεκτονική, τη μουσική, τη γαστρονομία και την καθημερινή κουλτούρα του νησιού.

Η πόλη της Κέρκυρας, η πρωτεύουσα του νησιού, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Οι καμάρες, τα στενά σοκάκια, τα παλιά αρχοντικά και τα καντούνια, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό που θυμίζει περιοχές της γειτονικής Ιταλίας. Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χάρη στη μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική της αξία.

Παράλληλα, ένα από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού είναι η πλατεία των Λιστών που αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες, καθώς ξεχωρίζει για τις καμάρες και την πληθώρα μαγαζιών. Μπροστά ακριβώς από την πλατεία απλώνεται η Πλατεία Σπιανάδα, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία στα Βαλκάνια και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η Σπιανάδα είναι ένας τεράστιος ανοιχτός χώρος με γκαζόν, δέντρα και σημεία για περίπατο, που χωρίζει το ιστορικό κέντρο από το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Το νησί ξεχωρίζει επίσης και για το εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον της, τα καταπράσινα τοπία και τα καταγάλανα νερά της. Παραλίες όπως: η Παλαιοκαστρίτσα, η Γλυφάδα Κέρκυρας και το Κανάλι της Αγάπης, είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστ8ικές της Κέρκυρας.

Η Κέρκυρα λοιπόν, θεωρείται το ιδανικό νησί για όσους αναζητούν ήρεμες στιγμές πλάι στη θάλασσα και μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Ελλάδας, που αποτελεί ιδανική επιλογή για τις εξορμήσεις του Μαΐου.

Οι ήπιες θερμοκρασίες, η ανθισμένη φύση, η μικρότερη τουριστική κίνηση σε σχέση με την καρδιά του καλοκαιριού και η αυθεντική εικόνα του νησιού, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ήρεμες και ποιοτικές διακοπές.