Επιστολή της ΠΟΦΕΕ στον Πιερρακάκη για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Αλλαγές στη λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και στο πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης καταχώρισης των στοιχείων των επιχειρήσεων ζητά με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου εντός 60 ημερών από τη σύσταση ενός νομικού προσώπου ή από κάθε μεταβολή των καταχωρισμένων στοιχείων οδηγεί συχνά σε δυσανάλογες επιβαρύνσεις για καθυστερήσεις καθαρά τυπικού χαρακτήρα. Όπως τονίζεται, σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία των επιχειρήσεων είναι ήδη δηλωμένα και επικαιροποιημένα στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση απόκρυψης ή παραπλάνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, του Γ.Ε.ΜΗ. και της Α.Α.Δ.Ε., ώστε τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη επαναλαμβανόμενων δηλώσεων.

Παράλληλα, ζητά την αναμόρφωση του πλαισίου κυρώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση από πρόστιμα ύψους 100 και 500 ευρώ σε κυρώσεις από 5.000 έως και 40.000 ευρώ λόγω υπέρβασης τρίμηνης καθυστέρησης είναι προφανώς δυσανάλογη και δεν οδηγεί σε συμμόρφωση αλλά σε οικονομική εξόντωση επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Η Ομοσπονδία ζητά ακόμη να υπάρξει πλήρης κωδικοποίηση και αποσαφήνιση όλων των περιπτώσεων εταιρικών μεταβολών που δημιουργούν υποχρέωση νέας δήλωσης στο Μητρώο, ώστε να είναι σαφές πότε εκκινεί νέα προθεσμία 60 ημερών και πότε δεν απαιτείται νέα καταχώριση λόγω έλλειψης ουσιαστικής μεταβολής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής, με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να ζητά να αναγνωριστεί ρητά η δυνατότητα μη επιβολής προστίμου όταν αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση δεν συνδέεται με υπαιτιότητα ή πρόθεση αποφυγής της υποχρέωσης.

Επιπλέον, ζητά ειδική μεταχείριση για σωματεία, συλλόγους και λοιπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, είτε με απαλλαγή από την υποχρέωση καταχώρισης όπου αυτό είναι εφικτό, είτε με περιορισμό του προστίμου στα 100 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Αντίστοιχα, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά να προβλεφθεί ότι όταν η δήλωση υποβάλλεται λόγω εταιρικής μεταβολής χωρίς να αλλάζει το φυσικό πρόσωπο του πραγματικού δικαιούχου, η εκπρόθεσμη καταχώριση θα επιβαρύνεται αποκλειστικά με πρόστιμο 100 ευρώ, ακόμη και αν υφίσταται υποχρέωση νέας δήλωσης.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται και η ρητή διασφάλιση της δυνατότητας ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) κατά των πράξεων επιβολής προστίμων, με ουσιαστική εξέταση από ανεξάρτητο διοικητικό όργανο.

Τέλος, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ζητά τη θέσπιση μεταβατικής περιόδου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλά θα αποστέλλονται μόνο ενημερωτικές ειδοποιήσεις συμμόρφωσης πριν από οποιαδήποτε κύρωση.