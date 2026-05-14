Ο Μασκ και ο στρατός των τρολς του, που δεν έχουν δει ακόμα την «Οδύσσεια» του Νόλαν επιστρατεύουν όποια ανοησία μπορούν για να επιβάλλουν απλά τις φασιστικές ιδέες του δισεκατομμυριούχου.

Τις τελευταίες ημέρες, τα τρολ του Χ έχουν έχουν στρέψει τις... σάρισες τους στην «Οδύσσεια», την προσαρμογή του έπους του Ομήρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου.

Η επίθεση έχει στρατολογηθεί από τον Ίλον Μασκ και τα τρολ έχουν προκαλέσει στο παρελθόν με ερωτήσεις του τύπου «Γιατί η Χιονάτη είναι Λατίνα;», «Γιατί υπάρχουν μαύροι στα «Δαχτυλίδια της Δύναμης;». Αυτή είναι η τελευταία διαδικτυακή επίθεση εναντίον μιας αναμενόμενης χολιγουντιανής ταινίας, που διέπραξε την ακατανόητη αμαρτία να έχει ένα ποικιλόμορφο καστ.

Τα τρολς δεν έχουν δει ακόμα την ταινία, αλλά παρ' όλα αυτά κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με δύο επιλογές: τον Έλιοτ Πέιτζ ως το Φάντασμα του Αχιλλέα και τη Λουπίτα Νιόνγκο ως την Ελένη της Τροίας.

Το Variety γράφει: «Ξεχάστε ότι ο Αχιλλέας και η Ελένη της Τροίας είναι και οι δύο φανταστικοί χαρακτήρες που πλοηγούνται σε έναν μυθολογικό μύθο γεμάτο με έναν γιγάντιο Κύκλωπα, την εξακέφαλη Σκύλλα και διάφορους άλλους θεούς και τέρατα, ή ότι αυτοί είναι απλώς δύο ηθοποιοί σε ένα τεράστιο καστ που περιλαμβάνει κυρίως λευκούς. Στην αφήγηση του Ομήρου, αυτοί οι δύο χαρακτήρες ήταν λευκοί και με χρυσά μαλλιά, οπότε σύμφωνα με αυτούς τους φαινομενικά «λογοτεχνικούς ειδήμονες», πρέπει να είναι λευκοί σε κάθε διασκευή. Γιατί η ταινία του Νόλαν δεν μπορεί να μοιάζει περισσότερο με την «Τροία», την κινηματογραφική εκδοχή της «Ιλιάδας» του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν το 2004, με τον εκτυφλωτικά ξανθό Αχιλλέα (τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ) και την Άρεια Ελένη της Τροίας (Νταϊάν Κρούγκερ), υποστηρίζουν:

{https://x.com/EndWokeness/status/2054206670142685193}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/ksorbs/status/2053270864712339540}

Το ότι το τελευταίο tweet προέρχεται από τον ηθοποιό Κέβιν Σόρμπο, ο οποίος υποδύθηκε τον Ηρακλή στην κωμικά ασύμβατη με την ελληνική μυθολογία - και εκπληκτικά κακή - τηλεοπτική σειρά «Ηρακλής: Τα Θρυλικά Ταξίδια», είναι ένα ακόμα plus.

Αυτοί οι αρνητές του πολιτισμού έχουν οδηγηθεί στη μάχη από τον δικό τους προσωπικό «Αγαμέμνονα», τον Ίλον Μασκ, ο οποίος δεν έχει βρει ποτέ τρανς άτομο που να μην τον έχει τρελάνει, ούτε καν την ίδια του την κόρη, σχολιάζει το Variety.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει το Χ (για την ουδετερότητα της υπόθεσης #ΝΟΤ), φέρεται να χειραγωγεί τον αλγόριθμό του για να κατευθύνει τα βλέμματα στον λογαριασμό του, συχνά ενισχύει το σήμα εκστρατείες παραπόνων των λευκών που επιτίθενται στην ποικιλομορφία και, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, «έκανε αναφορές στην επιστήμη της φυλής ή προώθησε περιεχόμενο συνωμοσίας κατά των μεταναστών 26 από τις 31 ημέρες τον Ιανουάριο», έχει κάνει μπαράζ αναρτήσεων τις τελευταίες ημέρες επιτιθέμενος στην «Οδύσσεια» για την συμπερίληψη των Πέιτζ και Νιόνγκο, ενώ παράλληλα εξυμνεί την «Τροία».

Συμφώνησε με το επιχείρημα του δεξιού τρολ Ματ Γουόλς ότι οι αριστεροί θα οδηγούνταν σε «δολοφονική βία» αν η Σίντνεϊ Σουίνι επιλεγόταν ως «η πιο όμορφη γυναίκα στην Αφρική», γέλασε με μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον Έλιοτ Πέιτζ με ενδυμασία Έλληνα πολεμιστή να παλεύει να ανοίξει ένα βάζο τουρσί και κατηγόρησε τον Νόλαν ότι χορεύει στον τάφο του Ομήρου:

{https://x.com/Mericamemed/status/2054260315567604114}

{https://x.com/elonmusk/status/2054578725589856353}

{https://x.com/TheCriticalDri1/status/2054833102556712998}

Ο Μασκ ενίσχυσε επίσης τους ισχυρισμούς ότι ο Νόλαν επέλεξε να επιλέξει μαύρους και τρανς άτομα για να ικανοποιήσει τα πρότυπα εκπροσώπησης και ένταξης της Ακαδημίας του Κινηματογράφου ώστε να υπερτονίσει την αξία της ταινίας στην επιλογή των Όσκαρ, τα οποία ανακοινώθηκαν το 2020 και τέθηκαν σε ισχύ από το 2024:

{https://x.com/elonmusk/status/2054353316499595342}

{https://x.com/elonmusk/status/2054579507697504446}

Τα βλακώδη λάθη του Μασκ

Για όποιον είναι λάτρης της «Ιλιάδας», όπως ισχυρίζεται ο Μασκ, είναι σχεδόν αδύνατο να του αρέσει η «Τροία», η οποία κατακεραυνώνει την ιστορία του Ομήρου πέρα ​​από κάθε φαντασία. Παρουσιάζει τον Μενέλαο τον οποίο υποδύεται ο Μπρένταν Γκλίσον ως έναν από τους κακούς της ιστορίας της, βάζει τον Έκτορα, (Έρικ Μπάνα) να σκοτώνει τον Μενέλαο για να σώσει τον Πάρη (Ορλάντο Μπλουμ), αναιρώντας εντελώς την παρουσία του Μενέλαου στην «Οδύσσεια», κάνει τον Πάτροκλο (Γκάρετ Χέντλαντ) ξάδερφο του Αχιλλέα, αντί για σύντροφό του (και, σύμφωνα με τον Αισχύλο, εραστή του), επιτρέπει στη σύζυγο του Έκτορα, την Ανδρομάχη (Σάφρον Μπάροους), και τον γιο του, Αστυάνακτα, να δραπετεύσουν από την Τροία μέσω ενός συστήματος σηράγγων, ενώ τα μεταγενέστερα ελληνικά κείμενα την απεικονίζουν να αιχμαλωτίζεται και μαζί με τον γιο της να εκσφενδονίζεται από τα τείχη της Τροίας από τον γιο του Αχιλλέα, κάνει τον Τρωικό Πόλεμο να φαίνεται σαν να χρειάστηκαν εβδομάδες, αντί για μια δεκαετία, αφαιρεί εντελώς τους Έλληνες θεούς από την ιστορία, και, το πιο εξοργιστικό, βάζει τη Βρισηίδα (Rose Byrne) να σκοτώνει τον Αγαμέμνονα, σβήνοντας έτσι μια από τις μεγάλες ελληνικές τραγωδίες, την «Ορέστεια» του Αισχύλου:

{https://x.com/elonmusk/status/1827365754611663212}

Σημειώνεται ακόμα πως τόσο η Ελένη της Τροίας όσο και ο Αχιλλέας είναι σχετικά δευτερεύουσες σκέψεις στην «Οδύσσεια». Η πρώτη εμφανίζεται για λίγο ως η Βασίλισσα της Σπάρτης και σύζυγος του Μενέλαου, αναγνωρίζοντας τον Τηλέμαχο ως γιο του Οδυσσέα, ενώ ο δεύτερος συναντάται παρεμπιπτόντως από τον Οδυσσέα ως πνεύμα στον Κάτω Κόσμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Er_lcL3uOz0}

Οι κανόνες των Όσκαρ

Ο Μασκ και τα τρολ του έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τον Νόλαν ότι επέλεξε ένα ποικιλόμορφο καστ στην «Οδύσσεια» για να ανταποκριθεί στις ποσοστώσεις που ορίζει η Ακαδημία για την εξέταση των Όσκαρ ή, όπως έγραψε τόσο συνοπτικά ο Μασκ στο Χ, «Θέλει τα βραβεία».

Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης για την επιλεξιμότητα για Όσκαρ, πρέπει να πληρούνται δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:

-Πρότυπο Α: Αναπαράσταση στην οθόνη, Θέματα και Αφηγήσεις

Τουλάχιστον ένας από τους πρωταγωνιστές ή τους σημαντικούς δευτερεύοντες ηθοποιούς να προέρχεται από μια υποεκπροσωπούμενη φυλετική ή εθνική ομάδα.

Τουλάχιστον το 30% όλων των ηθοποιών σε δευτερεύοντες και λιγότερο σημαντικούς ρόλους προέρχεται από τουλάχιστον δύο υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

Η κύρια ιστορία, το θέμα ή η αφήγηση της ταινίας επικεντρώνεται σε μια υποεκπροσωπούμενη ομάδα.

-Πρότυπο Β: Δημιουργική Ηγεσία και Ομάδα Έργου

Τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θέσεις δημιουργικής ηγεσίας και επικεφαλής τμημάτων - Διευθυντής Κάστινγκ, Διευθυντής Φωτογραφίας, Συνθέτης, Σχεδιαστής Κοστουμιών, Σκηνοθέτης, Μοντάζ, Κομμωτής, Μακιγιάζ, Παραγωγός, Σχεδιαστής Παραγωγής, Διακοσμητής Σκηνικών, Ήχος, Επόπτης Οπτικών Εφέ, Σεναριογράφος - να προέρχονται από μια υποεκπροσωπούμενη ομάδα.

Τουλάχιστον έξι άλλες θέσεις συνεργείου/ομάδας και τεχνικές θέσεις (εκτός από τους Βοηθούς Παραγωγής) προέρχονται από μια υποεκπροσωπούμενη φυλετική ή εθνική ομάδα.

Τουλάχιστον το 30% του συνεργείου της ταινίας προέρχεται από υποεκπροσωπούμενη ομάδα.

-Πρότυπο Γ: Πρόσβαση και Ευκαιρίες στον Κλάδο

Η εταιρεία διανομής ή χρηματοδότησης της ταινίας έχει αμειβόμενες μαθητείες ή πρακτικές ασκήσεις που προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Η εταιρεία παραγωγής, διανομής ή/και χρηματοδότησης της ταινίας προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης ή/και εργασίας για ανάπτυξη δεξιοτήτων κάτω από το όριο σε άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

-Πρότυπο Δ: Ανάπτυξη Κοινού

Το στούντιο ή/και η κινηματογραφική εταιρεία έχει πολλά εσωτερικά ανώτερα στελέχη από υποεκπροσωπούμενες ομάδες (πρέπει να περιλαμβάνουν άτομα από υποεκπροσωπούμενες φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες) στις ομάδες μάρκετινγκ, δημοσιότητας ή/και διανομής.

Οι εν λόγω «υποεκπροσωπούμενες ομάδες» περιλαμβάνουν:

- Γυναίκες

- Φυλετική ή εθνική ομάδα

- Άτομα ΛΟΑΤΚΙ +

- Άτομα με γνωστικές ή σωματικές αναπηρίες, κωφά ή βαρήκοα

Και πάλι, δύο από αυτά τα πρότυπα πρέπει να πληρούνται για την επιλεξιμότητα για Όσκαρ. Έτσι, μπορεί ακόμα να υπάρχει σε μία παραγωγή ένα εντελώς λευκό καστ και να κερδίσει Όσκαρ αν πληρούνται άλλα κριτήρια. Ο Μασκ και το στρατός των τρολ του δεν μπορούν να ψάξουν παραπέρα από την προηγούμενη ταινία του Νόλαν, «Oppenheimer», η οποία είχε ένα εντελώς λευκό καστ και κέρδισε επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η ταινία ικανοποίησε το Πρότυπο Β έχοντας γυναίκες ως σχεδιάστριες κοστουμιών, σχεδιάστριες παραγωγής, μοντέρ και επικεφαλής μακιγιάζ. ικανοποίησε το Πρότυπο Γ λόγω των εσωτερικών προγραμμάτων μαθητείας των Universal Studios και ικανοποίησε και το Πρότυπο Δ επειδή η Universal έχει μια γυναίκα ως πρόεδρό της (Ντόνα Λάνγκλεϊ), μια γυναίκα ως πρόεδρο διεθνούς διανομής (Βερόνικα Κουάν Βάντενμπεργκ) και μια μαύρη ως πρόεδρο εγχώριου μάρκετινγκ (Ντουάιτ Κέινς), μαζί με άλλες γυναίκες στην ηγετική της ομάδα.

Συμπέρασμα: Τα επιχειρήματα που επικαλείται ο Μασκ και τα τρολ του δεν έχουν βάση, ή, καλύτερα δεν είναι τίποτα περισσότερο από «μια ιστορία που λέγεται από έναν ηλίθιο, γεμάτη θόρυβο και οργή, που δεν σημαίνει τίποτα».

Με πληροφορίες του Variety





