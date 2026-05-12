Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Λουπίτα Νιόνγκο στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια» και μάλιστα θα είναι διπλός.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται την Ωραία Ελένη η οποία είναι παντρεμένη με τον Μενέλαο (Τζον Μπερνθάλ) και κατηγορείται ότι προκάλεσε τον πόλεμο, αφού την απήγαγε ο Πάρης και την πήγε στην Τροία. Επίσης ενσαρκώνει και την αδελφή της Ελένης, την Κλυταιμνήστρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον αδελφό του Μενελάου, τον Αγαμέμνονα (Μπένι Σάφντι).

Η Ελένη απεικονίζεται στην «Οδύσσεια» του Ομήρου ως μια γυναίκα με μεγάλη ικανότητα χειραγώγησης και εξαιρετική νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να ξεγελάσει τους Έλληνες στρατιώτες μέσα στο Δούρειο Ίππο μιμούμενη τις φωνές των συζύγων τους. Ως σύζυγος του Μενελάου παρουσιάζεται μάλλον δυστυχισμένη. Όσο για την Κλυταιμνήστρα απεικονίζεται δολοφονική φυσιογνωμία. Λειτουργεί ως παραδειγματική ιστορία μιας άπιστης συζύγου που καταλήγει να σκοτώνει τον άντρα της. Η αρετή της Πηνελόπης συγκρίνεται συχνά με την ατιμία της Κλυταιμνήστρας.

Ο διπλός ρόλος της Νιόνγκο επιβεβαιώθηκε σε ένα νέο αφιέρωμα του περιοδικού «Time» στον Νόλαν, το οποίο αποκάλυψε επίσης γιατί ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer» αρνήθηκε να επιλέξει ηθοποιούς για να ενσαρκώσουν τους θεούς του Ολύμπου στην προσαρμογή του Ομηρικού έπους. Ο Νόλαν αναφέρει ότι εξέτασε την ιδέα, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η πιο σοφή επιλογή ήταν να αποδώσει την παρουσία των θεών μέσω της φύσης και των πεποιθήσεων των χαρακτήρων.

Στον καστ συναντάμε τους: Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα. Αν Χάθαγουεϊ ως η σύζυγος του Οδυσσέα, Πηνελόπη· ο Tομ Χόλαντ ως ο γιος τους, Τηλέμαχος· ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο μνηστήρας, Αντίνοος· η Zendaya ως θεά της σοφίας, Αθηνά· και Σαρλίζ Θερόν ως νύμφη Καλυψώ.

«Η Οδύσσεια» θα γράψει ιστορία ως η πρώτη ταινία που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax, επίσης με τον προϋπολογισμό της ταινίας να φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, πρόκειται για την πιο ακριβή ταινία στην καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.