Το The Batman - Part II είναι πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει πραγματικότητα.

Καθώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον ετοιμάζεται να φορέσει ξανά την κάπα του Σκοτεινού Ιππότη στο The Batman - Part II, ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς αποκαλύπτει στο X μια πρώτη ματιά από τη δοκιμή του Batmobile για την ταινία, με την λεζάντα, «#SnowTires».

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την πρεμιέρα του The Batman στις κινηματογραφικές αίθουσες, και μετά από πολλές καθυστερήσεις, το The Batman — Part II ετοιμάζεται επιτέλους για την έναρξη των γυρισμάτων, με ημερομηνία κυκλοφορίας του την 1η Οκτωβρίου 2027.

Τα δύο στιγμιότυπα που ανήρτησε ο Ριβς στο X και δείχνουν το Batmobile πάνω στο χιόνι, προκάλεσαν καταιγισμό σχολίων από τους φαν οι οποίοι. Απαντώντας στους θαυμαστές, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη ταινία The Batman θα περιλαμβάνει μια σκηνή δράσης με χιόνι.

Η παρουσία του χιονιού στη Γκόθαμ δεν είναι κάτι νέο για τη σειρά. Το Batman Returns του 1992 διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα, ενώ η κορύφωση του The Dark Knight Rises του 2012 λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη Γκόθαμ.

Ωστόσο, αυτή η ανάρτηση άναψε και φωτιές, καθώς πολλοί θεωρούν ότι κλείνει το μάτι στον κακό, Μister Freeze. Πάντως, μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει επίσημα τον ρόλο του Μister Freeze στο επερχόμενο The Batman, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο πραγματικός εχθρός του Μπάτμαν στο σίκουελ, κάτι που πυροδοτεί τα σενάρια

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στο Λονδίνο τον Ιούνιο και το καστ περιλαμβάνει αρκετούς νέους ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένων δύο βετεράνων του Marvel Cinematic Universe. Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει επιλεγεί για έναν τεράστιο μυστηριώδη ρόλο, ενώ ο Σεμπάστιαν Σταν έχει ενταχθεί στην ταινία ως Harvey Dent.

Ακόμα, οι Κόλιν Φάρελ και Μπάρι Κίογκαν πρόκειται να επιστρέψουν στους ρόλους τους ως Πιγκουίνος και Τζόκερ, αντίστοιχα. Ενώ οι Άντι Σέρκις και Τζέφρι Ράιτ επιστρέφουν ως Άλφρεντ Πένιγουορθ και Τζέιμς Γκόρντον.