Η Άν Χάθαγουεϊ δεν ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Άντρεα Σακς στην ταινία The Devil Wears Prada.

Η Άν Χάθαγουεϊ μπορεί τώρα να είναι στενά συνδεδεμένη με τον ρόλο της Άντρεα «Άντι» Σακς στις ταινίες Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada), ωστόσο, δεν ήταν πάντα η πρώτη επιλογή για τον ρόλο. Μία από από τις υποψήφιες για τον χαρακτήρα της Άντι, ήταν η Κέιτ Χάντσον, στην οποία προσφέρθηκε ο ρόλος πριν από την υπογραφή της Χάθαγουεϊ, αλλά δεν μπορούσε να τον αποδεχτεί.

Στην εκπομπή The Drew Barrymore Show, η Χάντσον αποκάλυψε στην Μπάριμορ, τον λόγο που απέρριψε την πρόταση. Σύμφωνα με την ηθοποιό, οι λόγοι ήταν αρκετοί, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων και των άλλων υποχρεώσεων που είχε ήδη στο πρόγραμμά της.

«Δεν ήταν ότι αποφάσισα να μην το κάνω. Υπήρχαν διάφορα [άλλα] προγραμματισμένα πράγματα. Γινόταν η συζήτηση αλλά συνέβαιναν και άλλα πράγματα», εξήγησε.

Η 47χρονη ηθοποιός δεν νιώθει στεναχωρημένη που έχασε την ευκαιρία για μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αντίθετα ανέφερε ότι «όλα έγιναν όπως έπρεπε». Η Χάντσον στη συνέχεια επαίνεσε την ερμηνεία της Άν Χάθαγουεϊ ως Άντι Σακς, παρατηρώντας ότι «λάμπει σαν φωτεινό αστέρι που είναι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κέιτ Χάντσον κατέληξε να συνεργαστεί με την Χάθαγουεϊ στο Bride Wars τρία χρόνια μετά την αρχική ταινία The Devil Wears Prada του 2006. Σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία τους ήταν μία από τις «αγαπημένες της ταινίες όλων των εποχών».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάντσον αναφέρεται στην ευκαιρία που έχασε να πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ. Μιλώντας πέρυσι στο Capital FM, εξέφρασε τη λύπη της για το ότι δεν προσαρμόσε το πρόγραμμα της ώστε να καταφέρει να συμμετέχει στην ταινία. «Ήταν μια κακή απόφαση», παραδέχτηκε τότε.

«Ήταν ένα από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούσα να το κάνω. Έπρεπε να το κάνω να συμβεί, και δεν το έκανα», δηλώνοντας απογοητευμένη με εκείνη την απόφασή της να αρνηθεί. «Αλλά πάλι, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αλλά για αυτό πραγματικά έπρεπε να το κάνω να λειτουργήσει», κατέληξε.