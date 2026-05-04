Στα κανάλια COSMOTE SPORT «σφραγίζονται» και τα εισιτήρια για τους τελικούς των UEFA Europa & Conference League.

Η 2η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του UEFA Champions League, που θα δώσει τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, έρχεται το διήμερο 5-6/5 στην COSMOTE TV. Την Τρίτη 5/5 θα διεξαχθεί το ματς Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), με το 1-1 του πρώτου ματς να αφήνει «ανοιχτούς λογαριασμούς». Την Τετάρτη 6/5, η Μπάγερν Μονάχου θα ψάξει στην «Allianz Arena» την ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), μετά το συναρπαστικό 5-4 στο πρώτο ματς, σε έναν από τους πιο θεαματικούς ημιτελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Οι ημιτελικοί των UEFA Europa και Conference League

Στα κανάλια COSMOTE SPORT θα κριθούν και οι προκρίσεις στους τελικούς των UEFA Europa & Conference League, με τους 4 ημιτελικούς να διεξάγονται την Πέμπτη 7/5. Για το UEFA Europa League, η Άστον Βίλα θα υποδεχθεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K & START), με στόχο την ανατροπή του εις βάρους της 1-0 του πρώτου ματς, ενώ η Φράιμπουργκ θα παίξει με την Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), με τον πρώτο αγώνα να έχει λήξει 2-1 υπέρ των Πορτογάλων. Για το UEFA Conference League, η Κρίσταλ Πάλας θα υποδεχθεί τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), έχοντας το προβάδισμα με 3-1, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο θα παίξει στην έδρα της Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD) μετά τη νίκη της με 1-0 στον πρώτο αγώνα.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών τις δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης, πριν από την έναρξη των αγώνων (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), με όλο το ρεπορτάζ. Μετά τη λήξη των παιχνιδιών, η εκπομπή θα επιστρέφει (00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Την Πέμπτη 7/5 η εκπομπή «European Football Show» (20:30 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις στο UEFA Europa και Conference League, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 05.05.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)

Τετάρτη 06.05.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπάγερν Μονάχου-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 7/5, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Europa League (Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Πέμπτη 30.04.26

Εκπομπή «European Football Show» (20:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K & START)

Φράιμπουργκ-Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 8/5, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Conference League (Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Πέμπτη 30.04.26

Κρίσταλ Πάλας-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Στρασμπούργκ-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)