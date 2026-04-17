Βράδυ Κυριακής με NBA Playoffs και το ματς Boston Celtics-Philadelphia 76ers.

Τα Playoffs 1-4 της Stoiximan Super League επιστρέφουν την Κυριακή 19/4 στην COSMOTE TV, με την 2η αγωνιστική να φέρνει δύο μεγάλα ντέρμπι. Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην «Allwyn Arena» τον ΠΑΟΚ (18:00, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ λίγο αργότερα (21:00, COSMOTE SPORT 1HD) θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ξεχωρίζουν τα ματς Νάπολι-Λάτσιο (18/4, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K), Ρόμα-Αταλάντα (18/4, 21:45, COSMOTE SPORT 3HD) και Γιουβέντους-Μπολόνια (19/4, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD) για την 33η αγωνιστική της Serie A, καθώς και το ντέρμπι της Λισαβόνας μεταξύ Σπόρτινγκ και Μπενφίκα (20:00, COSMOTE SPORT 9HD) για την 30η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Η COSMOTE TV θα μεταδώσει, επίσης, τον αγώνα ΟΦΗ-Λεβαδειακός (18/4, 18:00, COSMOTE SPORT 2HD & START) για τα Playoffs 5-8 της Stoiximan Super League, καθώς και τα ματς Κηφισιά-Αστέρας Aktor (18/4, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD), Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός (18/4, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά (22/4, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) για τα Playouts.

Το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον πλανήτη, εισέρχεται στην πιο συναρπαστική του φάση, τα Playoffs. Στο πλαίσιο του 1ου γύρου των NBA Playoffs τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν, μεταξύ άλλων, τα ματς Lakers-Rockets (19/4, 03:30, COSMOTE SPORT 4HD), Celtics-76ers (19/4, 20:00, COSMOTE SPORT 8HD), Knicks-Hawks (21/4, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD), Nuggets-Timberwolves (21/4, 05:30, COSMOTE SPORT 5HD) και Spurs-Blazers (22/4, 03:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τις αναμετρήσεις Άρης-Βόλος (18/4, 19:00) για τα Playoffs 5-8, Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet (18/4, 17:00), Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (22/4, 16:00) και Asteras Aktor-Παναιτωλικός (22/4, 20:00) για τα Playouts της Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων ξεχωρίζουν οι αγώνες Τότεναμ-Μπράιτον (18/4, 19:30), Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18/4, 22:00), Έβερτον-Λίβερπουλ (19/4, 16:00), Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (19/4, 18:30), Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (21/4, 22:30) και Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22/4, 22:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 17-23/4 εδώ