O Τούρκος φόργουορντ ήταν ο κορυφαίος για το «πράσινους» στο ματς, το οποίο τελείωσε με 29 πόντους (με 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κόψιμο.

Με αντεπίθεση... διαρκείας από τα τέλη της τρίτη περιόδου και μετά, με τον Τσέντι Όσμαν να δίνει το σύνθημα’ για αυτήν, ο Παναθηναϊκός πέρασε αλώβητος σήμερα από το PAOK Sports Arena, στο δεύτερο παιχνίδι για τα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 102-94, έκανε το 2-0 σε νίκες απέναντι στον «Δικέφαλο» και προκρίθηκε στους τελικούς της post season.

Καταλυτική ήταν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η παρουσία των Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι, 6 ασίστ), Ματίας Λεσόρ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα), με τον τελευταίο να γίνεται εριστικός με την κερκίδα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και να αποβάλλεται στο 39’ με τεχνική ποινή που του έδωσε το πέμπτο φάουλ.

Προφυλάχθηκε για τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας , ενώ με ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού χεριού αγωνίστηκε ο Κέντρικ Ναν (8 πόντοι, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Με νταμπλ-νταμπλ ολοκλήρωσε τη μάχη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στο πρωτάθλημα, ο Πάτρικ Μπέβερλι (14 πόντοι, 11 ασίστ), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (22 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102

Με αμυντική στοχοπροσήλωση και εκτελώντας επιθετικά με τους Ταϊρί (1/1 τρίποντο), Μέλβιν (1/1 τρίποντο), Περσίδη (1/1 δίποντο), ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με +5 (8-3). Διαφορά η οποία πήγε στο 4’ στο +7 (15-8) και στο 9’, με τους Μουρ, Ομορούγι να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, στο +12 (27-15).

Βάζοντας στην μπάλα στο καλάθι, κυρίως με τους Μήτογλου, Σορτς, ο Πανθηναϊκός «απάντησε» με επιμέρους 5-13 και πλησίασε στο 14’ στους 4 πόντους (32-28), ο «Δικέφαλος» απέκτησε εκ νέου «αέρα» 6 πόντων (38-32) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +3 (20’ 47-44).

Οι πρωτοβουλίες των Ναν, Λεσόρ, Όσμαν, επέτρεψαν στους «πράσινους» να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκηνικό στο 24’ (51-56) , τάχιστα, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, με τους επιθετικούς μοχλούς τους Περσίδη, Μουρ, Μπέβερλι, Ντίμσα, έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ (26’ 64-60).

Με τον Γκραντ, αρχικά, και τον Όσμαν, στην πορεία, ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» επιμέρους 3-12 και τελείωσε την τρίτη περίοδο προηγούμενος στο +5 (67-72). Στο 34’ πήγε στο +9 (73-82) και στο 36’ στο +12 (77-89), βάζοντας, ουσιαστικά, το... νερό στο αυλάκι για την επικράτησή του.

Ο ΠΑΟΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια να «γυρίσει» το ματς, μείωσε στο 38’ στους 7 πόντους (85-92), η προσπάθειά του, όμως, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 22 (3), Ταϊρί 17 (3), Περσίδης 7 (1), Μπέβερλι 14 (), Μουρ 10, Κόνιαρης 2, Ομορούγι 19, Φίλλιος (), Ντίμσα 3 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Αταμάν): Όσμαν 29 (5), Γκραντ 15 (2), Ναν 8 (2), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1), Λεσόρ 15, Σορτς 14 (1), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2).