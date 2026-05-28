Στα βρετανικά δικαστήρια οδηγείται η δικαστική διαμάχη για την Μάρμαρα Παυλίδης, η Bally’s Intralot και η Evoke, η Entain Greece, ομολογιακό 5 εκατ. ευρώ για τον ΠΑΟΚ και οι πιέσεις στο Euronext

Μέτωπο και στην Βρετανία για τον Χριστόφορο Παυλίδη

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία έχει ήδη ασκηθεί στην Ελλάδα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη κατ’ εξακολούθηση για την υπόθεση των Μάρμαρων Παυλίδης, ανοίγει πλέον και ένα δεύτερο διεθνές μέτωπο για τον Χριστόφορο Παυλίδη με επίκεντρο το Λονδίνο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η πώληση της Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα – Γρανίτες το 2023 στο fund ECM Partners έναντι τιμήματος περίπου 266 εκατ. ευρώ, με συγγενικά πρόσωπα του Χριστόφορου Παυλίδη να υποστηρίζουν ότι η συναλλαγή αποτέλεσε μέρος σχεδιασμού που οδήγησε λίγους μήνες αργότερα στην επανάκτηση του πλήρους ελέγχου της εταιρείας από τον ίδιο.

Η βρετανική δικηγορική εταιρεία Brabners LLP που εκπροσωπεί τα θύματα της φερόμενης απάτης έθεσε προς τον Χριστόφορο Παυλίδη διορία έως τις 12 Ιουνίου για την παροχή πλήρους απάντησης σε επιστολή προδικαστικών αξιώσεων, με την οποία προαναγγέλλεται προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου Αγγλίας και Ουαλίας από μέλη της οικογένειας Παυλίδη σχετικά με την πώληση και την επαναγορά της Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα – Γρανίτες.

Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 22 Μαΐου 2026 και απευθύνεται στον Χριστόφορο Παυλίδη εκ μέρους της Χριστίνας Παυλίδη, του Κυριάκου Παυλίδη, του Αχιλλέα Χατζόπουλου και της Μακρίνας Αθανασιάδου, προαναγγέλλει αγωγή στα βρετανικά δικαστήρια για την υπόθεση της πώλησης της εταιρείας το 2023 και της μετέπειτα επαναγοράς της λίγους μήνες αργότερα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, η συναλλαγή αποτέλεσε μέρος προσχεδιασμένου σχεδίου με στόχο την εξαγορά των συγγενών – μετόχων σε υποτιμημένη αξία και την επαναφορά του ελέγχου της εταιρείας σε έναν μόνο μέτοχο.

Η επιλογή προσφυγής στα βρετανικά δικαστήρια δεν έγινε τυχαία. Η καταγγελλόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) περιλάμβανε ρήτρα αποκλειστικής εφαρμογής αγγλικού δικαίου και υπαγωγής των διαφορών στα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας, στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η Brabners LLP για τη θεμελίωση της αρμοδιότητας του High Court. Παράλληλα, το αγγλικό δίκαιο θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό σε υποθέσεις σύνθετων εμπορικών διαφορών, απάτης, παραπλανητικών δηλώσεων και εταιρικών συναλλαγών υψηλής αξίας.

Με πιο απλά λόγια πλέον διαμορφώνεται διπλό μέτωπο πίεσης: ποινικό στην Ελλάδα και αστικό – εμπορικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ελληνική διαδικασία αφορά τη διερεύνηση των ποινικών πτυχών της υπόθεσης, ενώ η προσφυγή στο Λονδίνο φαίνεται να στοχεύει στην αναζήτηση αποζημιώσεων και οικονομικής αποκατάστασης. Η ίδια η επιστολή ακολουθεί τη βρετανική διαδικασία pre-action protocol, δίνοντας προθεσμία απάντησης πριν από ενδεχόμενη κατάθεση αγωγής, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης ή εξωδικαστικής επίλυσης.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι μεταξύ 2021 και αρχών 2023 αποκρύφθηκαν κρίσιμες πληροφορίες για τα πραγματικά αποθέματα του λατομείου «Άριστον», το οποίο θεωρείται το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Σύμφωνα με την επιστολή, ερευνητικές γεωτρήσεις στο παλαιό λατομείο «Γερανογέφυρα» φέρεται να έδειξαν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υψηλής ποιότητας, χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν οι υπόλοιποι μέτοχοι. Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς, παρουσιάστηκε εικόνα σταδιακής εξάντλησης των αποθεμάτων και περιορισμένων προοπτικών για το μέλλον της εταιρείας.

Οι ενάγοντες αναφέρουν ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές λειτούργησαν καταλυτικά ώστε να αποδεχθούν την πώληση της εταιρείας. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023, με τίμημα που ανήλθε συνολικά σε περίπου 266,6 εκατ. ευρώ για την Παυλίδης ΑΕ και την Enerfarm 2, εταιρεία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της οικογένειας. Ωστόσο, μόλις λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε η επαναγορά της εταιρείας από τον Χριστόφορο Παυλίδη, σε τίμημα που – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς – έφτασε τα 303 εκατ. ευρώ. Οι συντάκτες της επιστολής χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή αντιφατική, σημειώνοντας ότι η εταιρεία φέρεται να επανακτήθηκε σε υψηλότερη αξία παρά τους ισχυρισμούς περί προβλημάτων ρευστότητας και δυσμενών προοπτικών.

Η επιστολή αμφισβητεί επίσης τη δομή χρηματοδότησης της συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει καταβολή ιδίων κεφαλαίων από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην εξαγορά και ότι ο τραπεζικός δανεισμός χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά για την αποζημίωση των λοιπών μετόχων. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για τη μεταγενέστερη μεταβίβαση της εταιρείας και για πληρωμές που, κατά τους ισχυρισμούς των εναγόντων, δεν τεκμηριώνονται από τραπεζικά εμβάσματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην αποτίμηση της εταιρείας. Σύμφωνα με την επιστολή, πραγματογνωμοσύνη της Deloitte, η οποία συντάχθηκε το 2025 στο πλαίσιο της ελληνικής ποινικής διερεύνησης, αποτιμά την Παυλίδης Α.Ε. στα 466,2 εκατ. ευρώ, έναντι τιμήματος πώλησης 260 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι ενάγοντες υπολογίζουν ότι η εταιρεία πωλήθηκε κατά περίπου 206 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την πραγματική αξία της, με την οικονομική ζημία των μετόχων που κατείχαν συνολικά το 64,58% να εκτιμάται σε πάνω από 133 εκατ. ευρώ.

Η Brabners LLP καλεί τον Χριστόφορο Παυλίδη να απαντήσει έως τις 12 Ιουνίου 2026, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κινηθούν άμεσα δικαστικές διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Παράλληλα, δηλώνεται ότι οι ενάγοντες παραμένουν ανοικτοί σε διαδικασία διαμεσολάβησης και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας επί των σχετικών όρων.

Η Bally’s Intralot και η Evoke

Η Bally’s Intralot προανήγγειλε εξελίξεις γύρω από τη στρατηγική της κίνηση σε σχέση με την Evoke, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Robeson Reeves, να επιβεβαιώνει χθες ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα. Οι επίσημες ανακοινώσεις της Bally’s Intralot αναφορικά με την πιθανή συμφωνία με την Evoke plc αναμένονται έως τις 8 Ιουνίου 2026, μετά την παράταση που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Αρχικά, η εταιρεία είχε δεσμευθεί να γνωστοποιήσει έως τις 18 Μαΐου εάν προτίθεται να καταθέσει επίσημη πρόταση εξαγοράς ή να αποχωρήσει από τη διαδικασία, ωστόσο η συνέχιση των επαφών οδήγησε στη μετάθεση της προθεσμίας. Υπενθυμίζεται ότι η Bally’s Intralot βρίσκεται σε συζητήσεις με την Evoke για την πιθανή εξαγορά του συνόλου του εκδοθέντος και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ενδεικτική αποτίμηση στις 0,50 στερλίνες ανά μετοχή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει ανταλλαγή μετοχών, με δυνατότητα μερικής καταβολής σε μετρητά. Η Evoke αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους online στοιχηματισμού και gaming και ουσιαστικά είναι η μετεξέλιξη της πρώην 888 Holdings, η οποία το 2024 μετονομάστηκε επίσημα σε Evoke plc στο πλαίσιο της πολυεμπορικής στρατηγικής της. Ο όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και διαχειρίζεται ορισμένα από τα ισχυρότερα brands της διεθνούς αγοράς, όπως η William Hill, η 888casino, η 888sport, η 888poker και η Mr Green.

Η Entain Greece

Νέα εταιρεία στην ελληνική αγορά απέκτησε ο όμιλος Entain, προχωρώντας στη σύσταση της Entain Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί με τη μορφή μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 ευρώ, το οποίο έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία Bwin Holdings Malta Limited, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την περαιτέρω οργανωτική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου Entain στην ελληνική αγορά, με τη νέα εταιρική δομή να επικεντρώνεται όχι σε δραστηριότητες στοιχηματικών υπηρεσιών, αλλά σε υποστηρικτικές και διοικητικές λειτουργίες. Ειδικότερα, ως κύρια δραστηριότητα έχει δηλωθεί η παροχή διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γραφείου, ενώ στο αντικείμενο δραστηριότητας περιλαμβάνονται υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστικής υποδομής και φιλοξενίας, υπηρεσίες διαφήμισης και marketing, έρευνα αγοράς, νομικές υπηρεσίες, καθώς και λειτουργίες τηλεφωνικών κέντρων. Η Entain plc, πρώην GVC Holdings, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον τομέα των αθλητικών στοιχημάτων και των τυχερών παιχνιδιών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με και συμμετέχει στον δείκτη FTSE 100, διαχειριζόμενη ισχυρά εμπορικά σήματα της αγοράς όπως οι bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker και Sportingbet. Τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Entain Greece αναλαμβάνουν οι Γιάννης Καποδίστριας και Gregory Sebastian Kofman.

H Motor Oil

Παρά την εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη της Motor Oil να διαμορφώνονται στα 332,7 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αναδεικνύει ορισμένα σημεία που χρίζουν προσοχής. Ένα εξ αυτών αφορά στην έντονη διόγκωση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 1,26 δισ. ευρώ από 907 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ οι απαιτήσεις ανήλθαν στα 1,33 δισ. ευρώ από 986 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή αποτυπώθηκε άμεσα στις ταμειακές ροές, με την αύξηση αποθεμάτων να απορροφά 352 εκατ. ευρώ και την αύξηση απαιτήσεων επιπλέον 396 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολική επιβάρυνση σχεδόν 750 εκατ. ευρώ σε ένα μόνο τρίμηνο. Παράλληλα, αυξημένη εμφανίζεται και η έκθεση στα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από παράγωγα αυξήθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες διαμορφώθηκαν στα 35,8 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Την ίδια στιγμή, στις λειτουργικές ταμειακές ροές καταγράφονται καθαρές πληρωμές 9,3 εκατ. ευρώ από παράγωγα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένο κόστος αντιστάθμισης κινδύνου. Πίεση καταγράφεται και στο χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 47%, φθάνοντας τα 100,6 εκατ. ευρώ από 68,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, περιορίζοντας μέρος της λειτουργικής βελτίωσης. Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά στα 2,73 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, με τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές να αυξάνονται στα 1,76 δισ. ευρώ από 1,16 δισ. ευρώ.

Διασπορά πελατολογίου

Ο Όμιλος Motor Oil διατήρησε ευρεία διασπορά πελατολογίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς δεν καταγράφηκε συγκέντρωση πωλήσεων προς κάποιον πελάτη σε ποσοστό άνω του 10% επί των συνολικών ενοποιημένων πωλήσεων. Ωστόσο, σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε συγκέντρωση πωλήσεων προς έναν εξωτερικό πελάτη, ο οποίος αντιπροσώπευσε το 13% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας. Αντίστοιχα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, πωλήσεις προς τη θυγατρική Coral Α.Ε. αντιστοιχούσαν στο 18% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ελλάδα παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αν και το μερίδιό της υποχώρησε στο 44,6% των συνολικών πωλήσεων από 54,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στη δεύτερη θέση διατηρήθηκε το Γιβραλτάρ με ποσοστό 6,4%, έναντι 7,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Αξιοσημείωτη ενίσχυση κατέγραψαν αρκετές αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, με την Ιταλία να αυξάνει τη συμμετοχή της στις ομιλικές πωλήσεις στο 5% από 2,7%, ενώ η Ισπανία ενισχύθηκε σημαντικά στο 4,2% από 1%. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεύρυναν τη συνεισφορά τους στο 4,2% από 2,3%, ενώ η Σλοβενία και η Ουκρανία κατέγραψαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο, φθάνοντας στο 3,3% και 2,8% αντίστοιχα, από 0,8% και στις δύο περιπτώσεις το 2025. Σταθερή παρέμεινε η παρουσία του Λιβάνου, με ποσοστό 4,4% έναντι 4,3% την προηγούμενη χρονιά, ενώ η Κύπρος και η Κροατία ενισχύθηκαν οριακά στο 3,1% και 3% αντίστοιχα. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση σημείωσαν ορισμένες αγορές που είχαν αυξημένη συμμετοχή το 2025. Ενδεικτικά, η Λιβύη περιορίστηκε στο 2,4% από 8,4%, η Ολλανδία στο 0,3% από 3,1%, ενώ το Μαρόκο υποχώρησε στο 0,5% από 2,3%. Τέλος, οι πωλήσεις προς τις λοιπές χώρες ενισχύθηκαν σημαντικά, αντιπροσωπεύοντας το 15,8% των συνολικών ομιλικών πωλήσεων έναντι 7,8% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ

Παρά την πολύ ισχυρή εικόνα του πρώτου τριμήνου, με αύξηση πωλήσεων κατά 35% και σχεδόν διπλασιασμό της κερδοφορίας, οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ αποκαλύπτουν και σημεία «πίεσης». Το βασικότερο εντοπίζεται στη μεγάλη αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις από πελάτες ανήλθαν στα 57,3 εκατ. ευρώ από 39,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ μετά τις προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 54,9 εκατ. ευρώ από 37,1 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή συνδέεται με την ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων, ωστόσο απορρόφησε σημαντική ρευστότητα, καθώς στις ταμειακές ροές εμφανίζεται εκροή 15,4 εκατ. ευρώ μόνο από την αύξηση εμπορικών απαιτήσεων. Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τρίμηνο αναγνωρίστηκαν νέες επισφάλειες περίπου 116 χιλ. ευρώ, με το συνολικό ύψος απομειωμένων απαιτήσεων να φθάνει τα 2,49 εκατ. ευρώ. Πίεση καταγράφεται και στα αποθέματα, τα οποία αυξήθηκαν στα 35,4 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η εταιρεία αποδίδει τη μεταβολή αυτή κυρίως στη δημιουργία αποθεμάτων παγωτού ενόψει της θερινής περιόδου, ωστόσο στις λειτουργικές ταμειακές ροές η αύξηση αποθεμάτων απορρόφησε επιπλέον 4,9 εκατ. ευρώ.

ΠΑΟΚ: Ομολογιακό δάνειο 5 εκατ. ευρώ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνομολόγησε ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ με τη Dimera LTD, την εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, η οποία είναι και ο βασικός μέτοχος της ομάδας με ποσοστό 83,24%. Το ομολογιακό δάνειο αφορά στην έκδοση 50 ονομαστικών ομολογιών, αξίας 100.000 ευρώ έκαστη, με στόχο – όπως αναφέρεται – την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι του δανείου. Το ομολογιακό δάνειο θα είναι άτοκο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2028 και μέχρι τη λήξη του θα επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο 5,64%. Αυτό σημαίνει ότι για το σύνολο του ποσού των 5 εκατ. ευρώ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταβάλλει περίπου 282 χιλ. ευρώ ετησίως σε τόκους, εφόσον καλυφθεί πλήρως το δάνειο και παραμείνει σε ισχύ μέχρι την αποπληρωμή του το 2029.

«Φρένο» ζητά η αγορά στις αυξήσεις του Euronext

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν και οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες τις εξελίξεις γύρω από τις πιέσεις που δέχεται το Euronext προκειμένου να επανεξετάσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση των τελών για τα χρηματιστηριακά δεδομένα, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για τις αυξήσεις στο κόστος πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες συναλλαγών για ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά. Το σχέδιο του διαχειριστή των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων για την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, το οποίο παρουσιάστηκε με το επιχείρημα της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από παράγοντες της αγοράς που εκφράζουν ανησυχίες για σημαντική επιβάρυνση του κόστους. Το ζήτημα έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι εναλλακτικές πλατφόρμες συναλλαγών αλλά και οι λεγόμενοι Systematic Internalisers (SIs), οι οποίοι εκτελούν εντολές πελατών μέσω ιδίων βιβλίων συναλλαγών, φαίνεται να επιβαρύνονται με τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις που αφορούν τους Systematic Internalisers δύσκολα μπορούν να αιτιολογηθούν υπό τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Το κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, χωρίς πρόσφατες ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο MiFID II/MiFIR που να συνεπάγονται νέες υποχρεώσεις συμμόρφωσης ή αυξημένα λειτουργικά βάρη για τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των τεχνολογικών επενδύσεων έχει ήδη πραγματοποιηθεί και αποσβεστεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, η αυξημένη αυτοματοποίηση και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ τόπων εκτέλεσης και παρόχων ρευστότητας έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερο οριακό κόστος ανά συναλλαγή. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αυξήσεις τιμολογίων που σχεδιάζει το Euronext εγείρουν ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση κόστους και παρεχόμενης υπηρεσίας.