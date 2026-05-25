Σε στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού LNG «Διώρυγα Gas» προχωρούν η Motor Oil Hellas και η Mercuria Energy, ενισχύοντας τον σχεδιασμό για την ανάδειξη της Ελλάδας σε βασική πύλη εισαγωγής και διακίνησης φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU), διαμορφώνοντας το πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας για το έργο του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) «Dioriga Gas», το οποίο αναπτύσσεται από τη Motor Oil μέσω της θυγατρικής Διώρυγα Gas στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, το «Διώρυγα Gas» αποτελεί το πιο ώριμο και προχωρημένο έργο FSRU στην Ελλάδα και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής και στην περαιτέρω αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά LNG.

Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς όπως η δέσμευση δυναμικότητας επαναεριοποίησης, ο μακροχρόνιος εφοδιασμός LNG από τη Mercuria προς τη Motor Oil μέσω του σταθμού, καθώς και η από κοινού διαμόρφωση του εμπορικού και λειτουργικού πλαισίου που θα υποστηρίξει την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του έργου.

Οι δύο όμιλοι επισημαίνουν ότι η συνεργασία αντανακλά κοινή στρατηγική δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, μέσω επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο αξιόπιστου και διαφοροποιημένου συστήματος εφοδιασμού φυσικού αερίου