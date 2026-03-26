Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική συμμαχία στον χώρο των ελληνικών media και της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για τη συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+ υπεγράφη στις 26 Μαρτίου 2026 μεταξύ της ALTER EGO MEDIA, της IREON INVESTMENTS LIMITED (θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil) και της ANTENNA TV BV, μέλους του Ομίλου ANTENNA, με στόχο τη δημιουργία μιας ανανεωμένης πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης και streaming.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι τρεις εταιρείες θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρμας ANT1+. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας θα είναι ισότιμη, με την IREON INVESTMENTS LIMITED να κατέχει ποσοστό 33,4%, την ALTER EGO MEDIA 33,3% και την ANTENNA TV BV επίσης 33,3%.

Η ALTER EGO MEDIA θα αποκτήσει τη συμμετοχή της μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με συνολικό τίμημα 5,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή και τραπεζικό δανεισμό. Από την πλευρά της, η IREON INVESTMENTS LIMITED θα αποκτήσει συνολικά 5.508.245 μετοχές της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES, καταβάλλοντας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3 εκατ. ευρώ αφορούν αγορά υφιστάμενων μετοχών από την ANTENNA TV BV και περίπου 2,5 εκατ. ευρώ συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνεργασία αποσκοπεί στη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα με νέα εμπορική επωνυμία, ενισχυμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες streaming και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης για τους χρήστες. Παράλληλα, μέσω της συμμετοχής της, η Motor Oil αποκτά πρόσβαση σε ψηφιακές υποδομές streaming και δυνατότητες ανάπτυξης ψηφιακών καναλιών απευθείας προς τους καταναλωτές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ η επένδυση της ALTER EGO MEDIA εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό της πλάνο στον τομέα των media και των ψηφιακών πλατφορμών. Η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα στρατηγική συμμαχία στον χώρο των ελληνικών media και της συνδρομητικής τηλεόρασης.