Η Euronext Athens Holding, το post-money valuation του ANT1+, η απόσχιση κλάδου της Μάρμαρα Παυλίδης, ο Κασσελάκης και η Ethra Group, η United Group Greece και «προβλήματα» με το bancassurance συστημικής τράπεζας

Το KYC στο bancassurance συστημικής τράπεζας

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συστημικής τράπεζας και ο Chief Audit Executive του εν λόγου πιστωτικού ιδρύματος εργάζονται τις τελευταίες ημέρες με εντατικούς ρυθμούς, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρή υπόθεση που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος μέσω προϊόντων bancassurance (τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων).

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η τράπεζα εντόπισε ότι στελέχη της στο δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας διέθεταν προϊόντα bancassurance σε υπηκόους γειτονικής χώρας, χωρίς να πραγματοποιείται επαρκής έλεγχος για την προέλευση των χρηματικών ποσών που χρησιμοποιούνταν για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Η υπόθεση φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις συγκεκριμένων υποκαταστημάτων στον τομέα πωλήσεων bancassurance ήταν υπερβολικά υψηλές και ξεπερνούσαν κατά πολύ τον μέσο όρο του δικτύου, γεγονός που ενεργοποίησε τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς της τράπεζας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σχήμα φέρεται να βασιζόταν κυρίως σε προϊόντα ζωής, όπως αποταμιευτικά και επενδυτικά ασφαλιστήρια με υψηλά εφάπαξ ασφάλιστρα, καθώς και σε προσόδους (annuities), προϊόντα τα οποία επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγάλων χρηματικών ποσών. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στις αρμόδιες αρχές, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιείται αρχικά η αγορά ασφαλιστικού συμβολαίου με χρήματα αμφίβολης προέλευσης και στη συνέχεια η πρόωρη εξαγορά του συμβολαίου, με αποτέλεσμα τα χρήματα να επιστρέφονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος από την ασφαλιστική εταιρεία και να εμφανίζονται πλέον ως νόμιμα.

Το περιστατικό εγείρει ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς η τράπεζα όφειλε να εφαρμόζει διαδικασίες δέουσας επιμέλειας πελατών (KYC – Know Your Customer), να ταυτοποιεί τους πραγματικούς δικαιούχους των συναλλαγών και να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML). Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το πιστωτικό ίδρυμα έχει ενημερώσει την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Ωστόσο, η εσωτερική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα τραπεζικά στελέχη έχουν ήδη «μπει στον πάγο» έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Στα 16,5 εκατ. ευρώ η αποτίμηση του ANT1+

Στα περίπου 16,5 εκατ. ευρώ αποτιμάται η εταιρεία ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES, η οποία θα διαχειρίζεται τη συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+, σύμφωνα με τα στοιχεία της συναλλαγής μεταξύ των εταιρειών ALTER EGO MEDIA, Motor Oil (μέσω της IREON Investments Limited) και ANTENNA TV BV. Η αποτίμηση βάσει συναλλαγής (post-money valuation) προκύπτει από το τίμημα που καταβάλλουν οι νέοι μέτοχοι, καθώς τόσο η ALTER EGO MEDIA όσο και η IREON Investments επενδύουν περίπου 5,5 εκατ. ευρώ η καθεμία για την απόκτηση ποσοστού περίπου 33% στην εταιρεία. Με βάση το τίμημα αυτό, η συνολική αξία του 100% της εταιρείας διαμορφώνεται κοντά στα 16,5 εκατ. ευρώ. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε κάτι. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στο πλαίσιο της μετατροπής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, η καθαρή θέση της ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES στις 31 Οκτωβρίου 2025 ανερχόταν σε 423.053 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η αποτίμηση της συναλλαγής είναι πολλαπλάσια της λογιστικής αξίας της εταιρείας.

Η μεγάλη αυτή διαφορά δείχνει ότι η αξία της συναλλαγής δεν βασίζεται στα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αλλά κυρίως στην αξία της συνδρομητικής πλατφόρμας ANT1+, στο περιεχόμενο, στην τεχνολογία streaming, στη συνδρομητική βάση και στις προοπτικές ανάπτυξης της πλατφόρμας στη νέα της μορφή. Με βάση τη διαφορά μεταξύ αποτίμησης και καθαρής θέσης, η αγορά αποτιμά ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα και το ANT1+ σε περίπου 16 εκατ. ευρώ. Η νέα μετοχική δομή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα είναι ισομερής, με τη Motor Oil να κατέχει 33,4%, την ALTER EGO MEDIA 33,3% και την ANTENNA TV BV 33,3%, ενώ στόχος των τριών ομίλων είναι η ανάπτυξη μιας νέας, αναβαθμισμένης streaming πλατφόρμας με νέο brand, ενισχυμένο περιεχόμενο και νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η Euronext Athens Holding

Έτοιμο να αλλάξει εταιρική επωνυμία είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) την 1η Απριλίου. Η νέα εταιρική επωνυμία θα είναι Euronext Athens Holding ΑΕ, επιβεβαιώνοντας και σε εταιρικό επίπεδο τη σύνδεση με τον όμιλο Euronext. Το σχετικό εμπορικό σήμα έχει ήδη καταχωρηθεί από τις 5 Φεβρουαρίου στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Euronext N.V., διασφαλίζοντας τη χρήση της ονομασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, επειδή από τις 26 Φεβρουαρίου η ΕΧΑΕ έχει ήδη ιδρύσει στην Ελλάδα την εταιρεία Euronext Athens Μονοπρόσωπη ΑΕ και προκύπτει χρήση του ίδιου διακριτικού τίτλου με τη νέα επωνυμία της ΕΧΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο να χρησιμοποιούν την ίδια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι 100% θυγατρική της ΕΧΑΕ και ανήκει στον ίδιο όμιλο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει τη σχετική έγκριση, ώστε η ΕΧΑΕ να μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο Euronext Athens.

Η Μάρμαρα Παυλίδης

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη της οικογένειας Παυλίδη και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη κατ’ εξακολούθηση -υπόθεση που αναμένεται να περάσει σύντομα στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης- η διοίκηση της εταιρείας Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες αποφάσισε να προχωρήσει σε απόσχιση κλάδου και εισφορά του σε θυγατρική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης διάσπασης μεταξύ της Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες και της «Enerfarm 2 Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ Νομού Σερρών της εταιρείας και εισφορά του στην υφιστάμενη θυγατρική Enerfarm 2, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της διασπώμενης εταιρείας. Η διαδικασία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου και αποσκοπεί στον λειτουργικό και οικονομικό διαχωρισμό του ενεργειακού κλάδου, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων, μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών ή συνεργασιών.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον Νομό Σερρών μεταφέρεται στη θυγατρική εταιρεία, η οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υποκατασταθεί καθολικά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τον κλάδο, ενώ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτόν θα μεταφερθούν αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία. Η μητρική εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της και τη δραστηριότητα των αιολικών πάρκων που διαθέτει στον Νομό Ξάνθης.

Από οικονομικής πλευράς, η καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με τον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2026, ανέρχεται σε περίπου 35,56 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επωφελούμενης εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από τη διασπώμενη εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε 35,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις σε 385.825 ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή εισφερόμενη θέση να διαμορφώνεται σε 35,56 εκατ. ευρώ. Η αξία αυτή προέρχεται κυρίως από τα πάγια των αιολικών πάρκων, όπως ακίνητα περίπου 3,98 εκατ. ευρώ, μηχανολογικός εξοπλισμός περίπου 31,28 εκατ. ευρώ και κυκλοφορούντα στοιχεία περίπου 681 χιλ. ευρώ, από τα οποία αφαιρέθηκαν οι υποχρεώσεις περίπου 386 χιλ. ευρώ.Όπως προαναφέρθηκε η συγκεκριμένη εταιρική κίνηση πραγματοποιείται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρή δικαστική υπόθεση που αφορά την εταιρεία και μέλη της οικογένειας Παυλίδη.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Δράμας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη κατ’ εξακολούθηση με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ η δίωξη αφορά και τη συνέργεια στην απάτη. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην ανακρίτρια Δράμας και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, όπου θα διερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη της τακτικής ανάκρισης είναι θέμα εβδομάδων. Το γεγονός ότι η ποινική δίωξη περιλαμβάνει και το αδίκημα της συνέργειας εκτιμάται ότι υποδηλώνει την ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων και για την εμπλοκή και άλλων προσώπων, ο ρόλος των οποίων αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η ποινική δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν εγκλήσεως της Χριστίνας και του Κυριάκου Παυλίδη, καθώς και των συγγενών τους Αχιλλέα Χατζόπουλου και Μακρίνας Αθανασιάδου, σε βάρος του Χριστόφορου Παυλίδη και των νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.

Ο Κασσελάκης και η Ethra Group

Στην ίδρυση νέας επενδυτικής εταιρείας προχώρησε επιχειρηματικό σχήμα στο οποίο μετέχει ο Στέφανος Κασσελάκης. Πρόκειται για την Ethra Group Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΑΕ, η οποία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της 300.000 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 3.000 ονομαστικές μετοχές. Από το ποσό αυτό, 297.000 ευρώ καλύφθηκαν από την νεοσύστατη εταιρεία Ethra Group Partners LLC με έδρα το Τέξας των ΗΠΑ, ενώ ποσό 3.000 ευρώ καταβλήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος συμμετέχει ως ιδρυτής και αναλαμβάνει μέρος των μετοχών της εταιρείας. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, η διαχείριση επενδύσεων και κεφαλαίων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διοικητικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς εταιρείες στις οποίες επενδύει. Η εταιρεία θα μπορεί να επενδύει σε μετοχές, ομολογίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν του Στέφανου Κασσελάκη ως Προέδρου, συμμετέχουν ο Σταύρος Παπαχρήστος και ο Jeremy Keith ως μέλη.

Η United Group Greece

Στη σύσταση νέας εταιρείας στην Ελλάδα προχώρησε ο όμιλος United Group. Πρόκειται για την United Group Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, που συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,5 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της United Group Luxembourg S.à r.l., η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, στρατηγικού σχεδιασμού, οικονομικής διαχείρισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η πραγματοποίηση επενδύσεων και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στο αντικείμενο δραστηριότητας περιλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρείες, ακίνητα, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με τηλεπικοινωνιακές υποδομές, data centers, υπηρεσίες διαδικτύου και κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ορίστηκε με πενταετή θητεία. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο Stanley Phillip Miller, ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Group BV, ενώ μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Γεώργιος Λάμπρου και η Κυριακή Σιλβεστριάδου.

Η Principia Energy Generation

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Principia Energy Generation Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Principia Energy Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας, το οποίο τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού. Η Principia Energy Generation, δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε συναφείς ενεργειακές δραστηριότητες και υπηρεσίες ενέργειας. Μέσω της συγχώνευσης ενοποιούνται δραστηριότητες ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης έργων ενέργειας κάτω από μία εταιρική δομή, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση εκτίμησης, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας Principia Energy Services ανέρχεται σε 63,06 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώνεται σε 22,50 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση της εταιρείας, σύμφωνα με την εκτίμηση, ανέρχεται σε 40,56 εκατ. ευρώ και είναι θετική.