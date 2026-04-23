Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο επικεφαλής της Euronext ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας συστηματικός διάλογος με τον ναυτιλιακό κλάδο, προκειμένου να ενισχυθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την εισαγωγή περισσότερων εταιρειών στην ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, ωστόσο εξέφρασε βεβαιότητα ότι η σημερινή εικόνα θα αλλάξει, καθώς το χρηματιστήριο γίνεται σταδιακά βαθύτερο, μεγαλύτερο και πιο ελκυστικό για τους διεθνείς επενδυτές.

Κομβικό σημείο αυτής της πορείας αποτελεί η επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον MSCI στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Ο Μπουζνά χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «επιστροφή στην κανονικότητα», υποστηρίζοντας ότι η προηγούμενη κατάταξη της Αθήνας στις αναδυόμενες αγορές αποτελούσε «ανωμαλία». Τόνισε, μάλιστα, ότι η θέση της ελληνικής οικονομίας είναι εκ φύσεως μεταξύ των ανεπτυγμένων, επικαλούμενος την πρόοδο σε τομείς όπως η καινοτομία και η τεχνολογία.

Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της χώρας, έκανε λόγο για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες έντονης οικονομικής πίεσης. Επισήμανε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη βελτίωση στη διαχείριση του χρέους και την ενίσχυση του επιχειρηματικού τοπίου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον τραπεζικό κλάδο και εταιρείες όπως η Metlen. Παράλληλα, στάθηκε στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο, κατά την εκτίμησή του, παρουσιάζει ομοιότητες με αυτό του Λουξεμβούργο, επισημαίνοντας τη σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, όπου –όπως ανέφερε– σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος στηρίζει ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Μπουζνά υπογράμμισε ότι η Euronext διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, επισημαίνοντας ότι η ενοποιημένη πλατφόρμα της παράγει καθημερινά συναλλαγές ύψους 12,5 έως 14 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε, η κλίμακα και η ταχύτητα ανάπτυξης της εταιρείας την καθιστούν πλέον σημαντικό παίκτη, με μέγεθος που, όπως είπε, προσεγγίζει πολλαπλάσια εκείνο της αγοράς του Λονδίνου.