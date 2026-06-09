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Η Πυροσβεστική στην Τρίπολη δέχθηκε πάνω από 20 κλήσεις για άντληση υδάτων.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Τρίπολη το μεσημέρι της Τρίτης (09/06), προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους της πόλης αλλά και σε σπίτια.

Όπως μεταδίδει το arcadiaportal, τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην οδό Μουτζουροπούλου, στη λεωφόρο ΟΗΕ και στο ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών.

Παράλληλα, υπήρξαν πτώσεις από κλαδιά δέντρων, με την Πυροσβεστική να δέχεται 25 κλήσεις για άντληση υδάτων από υπόγεια και ισόγεια σπιτιών.

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Σε ορισμένα σημεία της πόλης τα φρεάτια βούλωσαν από φερτά υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

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Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία της ΔΕΥΑΤ βρέθηκαν στα σημεία όπου καταγράφηκαν τα προβλήματα, προχωρώντας στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τα δημοτικά συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή.

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