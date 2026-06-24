«Άνοιξαν οι ουρανοί» με ισχυρή καταιγίδα.

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε την Καλαμπάκα πριν από λίγο. Ο καιρός άλλαξε απότομα και μια ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε με δυνατή βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η ένταση των φαινομένων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές συγκεντρώσεις υδάτων σε δρόμους και χαμηλά σημεία της πόλης.

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με τον ουρανό να «ξεσπά» μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ κατά τόπους σημειώθηκαν ιδιαίτερης έντασης φαινόμενα. Η απότομη μεταβολή του καιρού προκάλεσε δυσκολίες στις μετακινήσεις, με τους δρόμους να γίνονται ολισθηροί και τη κυκλοφορία να διεξάγεται με προσοχή. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα, με την κακοκαιρία να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκας.

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