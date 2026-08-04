Κορυφώνονται οι Περσείδες στις 13 Αυγούστου, πώς θα απολαύσετε στο μέγιστο δυνατό τον εντυπωσιακό έναστρο καλοκαιρινό ουρανό.

Οι Περσείδες, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του καλοκαιριού επιστρέφει και φέτος, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τον νυχτερινό ουρανό. Η διάσημη αυγουστιάτικη βροχή μετεώρων, θα κορυφωθεί στις 13 Αυγούστου χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα με δεκάδες φωτεινές «ουρές» που θα διασχίζουν τον ουρανό.

Η φετινή εμφάνιση των Περσειδών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους λάτρεις του έναστρου ουρανού, καθώς η Σελήνη δεν θα βρίσκεται σε φάση που να επηρεάζει σημαντικά τη σκοτεινότητα του ουρανού. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ο καιρός το επιτρέψει, οι λάτρεις της αστρονομίας αλλά και όσοι απλώς θέλουν να απολαύσουν ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό βράδυ θα έχουν την ευκαιρία να δουν περισσότερα μετέωρα με γυμνό μάτι.

Τι είναι οι Περσείδες και από πού πήραν το όνομά τους

Οι Περσείδες θεωρούνται μία από τις πιο θεαματικές βροχές μετεώρων της χρονιάς. Οι Περσείδες προέρχονται από την περιοχή του αστερισμού του Περσέα, από όπου πήραν και το όνομά τους. Ωστόσο, τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν σε ολόκληρο τον ουρανό, αφήνοντας πίσω τους φωτεινές τροχιές που συχνά διαρκούν αρκετά δευτερόλεπτα. Κάθε καλοκαίρι, από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, η Γη περνά μέσα από τα υπολείμματα σκόνης και μικρών βραχωδών σωματιδίων που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης 109P/Swift–Tuttle κατά την πορεία του γύρω από τον Ήλιο. Όταν αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστια ταχύτητα, θερμαίνονται και εξαϋλώνονται, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές στον ουρανό που όλοι γνωρίζουμε ως «πεφταστέρια».

Πότε και πού θα τις δούμε στην Ελλάδα

Η κορύφωση του φαινομένου θα σημειωθεί τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου με τις καλύτερες ώρες παρατήρησης να είναι μετά τα μεσάνυχτα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Για να απολαύσει κάποιος το φαινόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ιδανικές είναι οι περιοχές μακριά από τα φώτα των πόλεων. Ένα σκοτεινό σημείο στην ύπαιθρο, μια παραλία, ένας λόφος ή ένα μέρος με καθαρό ορίζοντα μπορούν να μετατρέψουν την παρατήρηση σε μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή ειδικός εξοπλισμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή, άνετη θέση παρατήρησης και χρόνος ώστε τα μάτια να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Η εικόνα δεκάδων πεφταστεριών να διασχίζουν τον ουρανό μέσα στη σιωπή μιας καλοκαιρινής νύχτας αποτελεί μια εμπειρία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.