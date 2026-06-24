Η βροχή εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και σημαντικά ύψη νερού.

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή των Καλαβρύτων.Όπως μαρτυρά και το βίντεο μια έντονη βροχόπτωση «χτύπησε» την περιοχή με τους δρόμους να μετατρέπονται σε «ποτάμια» από την μια στιγμή στην άλλη. Η βροχή εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και σημαντικά ύψη νερού με το καιρικό σκηνικό να μην θυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Εξάλλου οι μετεωρολόγοι από χθες είχαν προειδοποιήσει για κατά τόπους έντονα φαινόμενα αστάθειας που θα συνοδεύονται από μπόρες και σφοδρές καταιγίδες που όμως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια.

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Έσπασε δέντρο στο Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος από την σφοδρή καταιγίδα

Σύμφωνα με το kalavrytanews.gr η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την πόλη συνοδευόμενη από έντονες ριπές ανέμου, προκάλεσες πτώσεις και σπασίματα δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης. Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον πεζόδρομο των Καλαβρύτων, μπροστά από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, όπου μεγάλο κλαδί δέντρου έσπασε και κατέπεσε στο πάνω στην είσοδο του μουσείου. Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν περνούσε κανείς από το σημείο και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.