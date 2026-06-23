Πότε θα υποχωρήσει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα συνεχίσει το ανοδικό ράλι - Πού θα έχουμε καταιγίδες τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα.

Η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς καύσωνα ενόσω στην χώρα μας το καλοκαίρι ακόμη δεν μας έχει «δείξει» θερμοκρασιακά τα «δόντια» του με τον καιρό να κινείται σε ήπιες συνθήκες για τα δεδομένα της εποχής. Βέβαια, το καιρικό σκηνικό αλλάζει τις επόμενες ώρες καθώς από την Τετάρτη ένας νέος γύρος αστάθειας με καταιγίδες και βροχές θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Στην νέα του πρόγνωση στο ιστολόγιο του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος δίνει το καιρικό πλαίσιο που θα επικρατήσει τα προσεχή 24ωρα δίνοντας το στίγμα των περιοχών που θα βρεθούν στο επίκεντρο απογευματινών καταιγίδων. Το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένεται μικρή εξασθένηση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων, γεγονός που θα επιτρέψει την ανάπτυξη απογευματινών όμβρων και καταιγίδων κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της κεντροδυτικής Στερεάς Ελλάδας και της ορεινής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Τα νεότερα από το μέτωπο του καύσωνα στην Ευρώπη

Παράλληλα κάνει αναφορά και στο πώς θα εξελιχθεί το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές και όπως δείχνουν τα τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα η εξέλιξη του φαινομένου δεν θα είναι σταθερή. Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο προς το τέλος της εβδομάδας, ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες και αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια θα ευνοήσουν την εκδήλωση καταιγίδων. Αντίθετα, στην Κεντρική Ευρώπη φαίνεται ότι η θερμή εισβολή θα επιμείνει και βαθμιαία θα ενταθεί.

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Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Συνθήκες καύσωνα επικρατούν πρωτίστως στη Δ. Ευρώπη και δευτερευόντως στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. Αναφορικά με την εξέλιξη του φαινομένου, όλα δείχνουν ότι προς το τέλος της εβδομάδας ο καύσωνας στις δυτικές περιοχές της ηπείρου μας θα υποχωρήσει, αλλά στην κεντρική Ευρώπη βαθμιαία θα ενταθεί.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων κυρίως το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.

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Την Πέμπτη (25/6), απογευματινοί όμβροι και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και τα ορεινά της κεντροβόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Δ-ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (26/6), η απογευματινή αστάθεια θα συνεχιστεί βασικά στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες ορεινές περιοχές της χώρας. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν περίπου κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή άνοδο.