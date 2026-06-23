Οι Αρχές προειδοποιούν για τροπικές νύχτες και παρατεταμένη ζέστη, ενώ σε πόλεις όπως το Βερολίνο και το Μόναχο λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

Ο καύσωνας που πλήττει την Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες μέρες αναμένεται να φτάσει και στη Γερμανία, όπως προειδοποίησε η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα, η θερμοκρασία στα δυτικά και στα νότια εκτιμάται ότι θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, Φέλιξ Ντιτς, είναι πιθανό οι θερμοκρασίες στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές στα δυτικά της χώρας να μην πέφτουν κάτω από τους 24 ή 25 βαθμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Μιλούμε για συνθήκες πλήρως τροπικές και χωρίς κλιματισμό αφόρητες», τόνισε. Αύριο, στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Γερμανίας αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 38 βαθμούς, ενώ πάνω από τους 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο και στα ανατολικά και βόρεια. «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν την Πέμπτη και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες ακόμη και μεταξύ 39 και 41 βαθμών», εκτίμησε ο κ. Ντιτς, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις σχετικά με την ένταση τελικά του καύσωνα.

{https://x.com/KutayMihliardic/status/2068959006563979466}

Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Γερμανία ήταν 41,2 βαθμοί κελσίου στις 25 Ιουλίου 2019 στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ενώ η πιο ζεστή ημέρα Ιουνίου αναφέρθηκε στις 30 Ιουνίου 2019 στη Σαξονία-Άνχαλτ με 39,6 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διαφαίνεται ελαφρά τάση πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά μόνο για τα βορειοδυτικά», εκτίμησε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πρόσθεσε ότι το κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, θα διαρκέσει πιθανότατα όλη την επόμενη εβδομάδα.

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Σε τοπικό επίπεδο, κρατίδια και δήμοι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακρίαων θερμοκρασιών. Στο Μόναχο οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με μια «κανονική» ημέρα. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται νερό για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, αλλά και παιδικές πισίνες. Στο Βερολίνο οι μαθητές τις επόμενες ημέρες θα μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ ακυρώνονται σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, κόκκινος συναγερμός στην Ισπανία

Το ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει και την Ιταλία, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 40°C και προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές στην καθημερινότητα.

Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά ανθρώπων που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω θερμοπληξίας και άλλων προβλημάτων υγείας, ενώ τα τμήματα επειγόντων περιστατικών δέχονται τεράστια πίεση. Ενδεικτικά, στην Πάρμα καταγράφηκαν 1.068 επισκέψεις σε μόλις τρεις ημέρες.

Επίσης, η αυξημένη χρήση κλιματιστικών έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου. Σε πόλεις όπως το Μιλάνο έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος και βλάβες σε ανελκυστήρες, ακόμη και προβλήματα στη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών λόγω πτώσεων τάσης.

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Η ιταλική κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε έκτακτα μέτρα, επαναφέροντας ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί και προηγούμενες χρονιές.

Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και στην Ισπανία, οδηγώντας σε ακυρώσεις ή περιορισμούς των εορτασμών με τις παραδοσιακές φωτιές του Αγίου Ιωάννη (San Juan), καθώς οι αρχές φοβούνται την εκδήλωση πυρκαγιών.

Σήμερα Τρίτη, που αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πρώτου καύσωνα το φετινό καλοκαίρι, πέντε επαρχίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, με θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40°C και σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 42°C.