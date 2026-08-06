Η ανάληψη της θέσης του CEO αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας πορείας που συνδέεται άρρηκτα με τη διαχρονική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, ανακοινώνει ότι, μετά την υπογραφή του νέου καταστατικού της εταιρείας, ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος αποτελεί στέλεχος της diadikasia από το 1999, έχοντας διαγράψει μια πολυετή διαδρομή με αυξανόμενες ευθύνες σε ρόλους project manager, partner και Αντιπρoέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη της θέσης του CEO αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας πορείας που συνδέεται άρρηκτα με τη διαχρονική ανάπτυξη της εταιρείας.

Μετρώντας περισσότερα από 25 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων διοικητικής μεταρρύθμισης και ψηφιακού μετασχηματισμού φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο κ. Θωμόπουλος έχει ηγηθεί σύνθετων πρωτοβουλιών που συνέβαλαν στον λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην υλοποίηση συναφών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MBA από το University of Wales Cardiff.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Αριστόδημος Θωμόπουλος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη η ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της diadikasia, μιας εταιρείας με την οποία έχω συνδέσει την επαγγελματική μου πορεία. Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και την ίδια προσήλωση στις αρχές που διαχρονικά αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας: τη συνέπεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας και, πάνω απ' όλα, την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει κάθε μας συνεργασία. Με οδηγό τις αρχές αυτές, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της diadikasia και CEO του BRIGHT GROUP, κ. Γιώργος Πουλόπουλος, δήλωσε: «Ο Αριστόδημος Θωμόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με την πορεία και την εξέλιξη της diadikasia για πάνω από δύο δεκαετίες. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η στρατηγική του σκέψη και η αφοσίωσή του στις αξίες της εταιρείας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τη συνέχεια και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Είμαι βέβαιος ότι, υπό την ηγεσία του, η diadikasia θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους συμβούλους ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες που προσφέρει η συμμετοχή της στο BRIGHT GROUP».

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Η diadikasia μέλος του BRIGHT GROUP αποτελεί κορυφαία ελληνική εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον λειτουργικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό και την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης σύνθετων δράσεων και προγραμμάτων για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με πολυετή εμπειρία άνω των 30 ετών στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και επίκεντρο τον άνθρωπο, συμβάλλει διαχρονικά στον εκσυγχρονισμό οργανισμών και επιχειρήσεων.