Διήμερο αστάθειας φέρνει φαινόμενα που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Σήμερα Τετάρτη αλλά και αύριο Πέμπτη, θα είναι δύο ημέρες, κατά τις οποίες περιορίζεται χωρικά το μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου, ενώ, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, στις υπόλοιπες περιοχές οι εντάσεις θα υποχωρήσουν σημαντικά.

Ηλιοφάνεια θα συναντήσουμε στην αρχή της ημέρας, πάμε όμως για έντονη αστάθεια αργά το απόγευμα, που σημαίνει οτι θα βγουν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως επίσης και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα είναι αρκετά πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από έντονους κεραυνούς. Στη χώρα μας επικρατούν πιο ασταθείς και πιο δροσερές αέριες μάζες. Μας έρχεται πιο δροσερός αέρας και πιο ασταθείς αέριες μάζες οι οποίες φέρνουν φαινόμενα όπως οι βροχές και οι καταιγίδες τις απογευματινές ώρες.

Θα δούμε από την Παρασκευή και στη συνέχεια, τα μελτέμια να εξαπλώνονται σε μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου μας και να επηρεάζουν και μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Επομένως από την Παρασκευή και αρκετές ημέρες, θα δούμε υψηλές εντάσεις στα μελτέμια - (8 μποφόρ)- αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η ζέστη θα είναι ήπια για τα δεδομένα της εποχής όπου βρισκόμαστε.

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Η περισσότερη ζέστη σήμερα αναμένεται να καταγραφεί στο εσωτερικό της δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στα πιο ηπειρωτικά τμήματα, όπου ο υδράργυρος θα πλησιάζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια, όμως αργά το απόγευμα, στα βόρεια τμήματα του νομού, δεν αποκλείεται να βγουν κάποιες μπόρες. Ανάλογες οι καιρικές συνθήκες και αύριο. Από Παρασκευή θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια και πλέον θα πνέουν με πολύ ισχυρές εντάσεις, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού. Ο υδράργυρος θα φθάσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αν και ο καιρός ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις, αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από έντονους κεραυνούς. Αύριο θα είναι μία ανάλογη ημέρα, πιθανόν και η Παρασκευή. Το Σάββατο περιορίζεται η αστάθεια. Ο υδράργυρος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα θα είναι ανάλογη με τη σημερινή. Περιορίζονται τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο. Η αστάθεια θα δηλώσει και πάλι το παρόν, αργά το απόγευμα, σε πολλές ηπειρωτικές εκτάσεις, ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί λίγο πιο νότια για να απασχολήσει την περιοχή της Θεσσαλίας, ακόμη και την Πελοπόννησο με τη δυτική και κεντρική Στερεά να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα φαινόμενα αστάθειας.

Οι μπόρες και οι καταιγίδες, μπορεί να μην κρατάνε πολύ, είναι όμως δυνατόν σε τοπικό επίπεδο να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο καιρός μετά το απόγευμα βελτιώνεται.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα και θα αφήσει χώρο στα μελτέμια να αρχίσουν να ενισχύονται για να φθάσουν στο μέγιστο των εντάσεών τους (7 με 8 μποφόρ). Μέσα στο Αιγαίο θα φυσάει αρκετά έντονα Και μέσα στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.