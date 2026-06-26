Επικίνδυνοι άνεμοι τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Θα επηρεαστεί και η Αττική.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες ημέρες θα είναι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα ενισχυμένα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο.

Η αστάθεια θα περιοριστεί από αύριο δίνοντας την σκυτάλη στα μελτέμια και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, γιατί θα αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αργά το απόγευμα σήμερα, θα βγουν μπόρες ακόμη και καταιγίδες, προς τα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και θέλει μία προσοχή αυτό το φαινόμενο αυτό γιατί μπορεί δεν αποκλείεται να συνοδεύεται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από έντονες κεραυνούς.

Από το Σάββατο περιορίζεται η αστάθεια στα πιο βόρια και έτσι θα αφήσει σημαντικό χώρο στα μελτέμια, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν και να δημιουργήσουν προβλήματα οσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται. Από αύριο οι ριπές μπορεί να προσεγγίσουν και τα 7 μποφόρ.

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Μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα μελτέμια θα υποχωρήσουν.

Η πιο δροσερή γωνιά σήμερα της χώρας μας θα είναι το εσωτερικό του Αιγαίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η ημέρα θα κυλήσει με γενική ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις πάνω από τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός), με την πιθανότητα βροχής να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίσθηση της ζέστης θα είναι υποφερτή λόγω των ανέμων. Και ο νομός Αττικής βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, όσον αφορά τις φωτιές.

Η Θεσσαλονίκη θα έχει περισσότερη αστάθεια, ειδικότερα μετά τις μεσημβρινές ώρες. Είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα που περιβάλλουν την πόλη, καθώς και προς την πλευρά της Χαλκιδικής.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες: «Συναγερμός» για τα μελτέμια

Το Σάββατο και την Κυριακή θα φθάσουμε σε εντάσεις ακόμα και τα 9 μποφόρ, στο εσωτερικό των Κυκλάδων, την περιοχή της Εύβοιας, στο Στενό του Καθιραία, στην Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ο άνεμος θα είναι αρκετά ξηρός και αρκετά θερμός γι'αυτό και τις επόμενες ημέρες, τις πιο υψηλές θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Οι περιοχές που περιμένουμε οτι θα έχουμε τις πιο υψηλές τιμές θερμοκρασιακά, είναι η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, θα βλέπουν τοπικά ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου .

Ζέστη θα κάνει και προς τη βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, .

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα επικρατούν πιο δροσερές καταστάσεις μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο .

Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην επίδραση των ανέμων σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα των πυρκαγιών.. Δεν φαίνεται μέχρι και τις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου να απασχολούμαστε από κάποιο ιδιαίτερο κύμα καύσωνα.

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