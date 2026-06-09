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Οι 192 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από τα σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

192 μετανάστες διασώθηκαν την Τρίτη (09/06) στην Κρήτη, στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό του αλιευτικού σκάφους από αεροσκάφος της Frontex.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή τριών παραπλεόντων εμπορικών πλοίων που έσπευσαν στην περιοχή.

Οι 192 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από τα σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους από τις αρμόδιες αρχές.

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Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αυξημένη μεταναστευτική πίεση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα να βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.