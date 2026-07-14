Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση φωτιών.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, καθώς για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο αυξημένος κίνδυνος αφορά:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Π.Ε. Καλύμνου, Π.Ε. Κω

Περιφέρεια Κρήτης

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ενισχύονται οι δράσεις πρόληψης και επιτήρησης. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού. Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές αυξημένου κινδύνου βρίσκεται σε μερική επιφυλακή, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε πιθανές αυξημένες ανάγκες.

Προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις

Στις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται, όπου απαιτείται, η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, προκειμένου να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Μεταξύ άλλων, υπενθυμίζεται η ανάγκη αποφυγής καύσης ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, χρήσης εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, χρήσης υπαίθριων ψησταριών σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο, καπνίσματος μελισσών και απόρριψης αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

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