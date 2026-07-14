Το αμερικανικό αργό είναι στα 80,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ στα 86,85 δολάρια, με τις αγορές να ανησυχούν για τον κίνδυνο διαταραχών στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η στρατιωτική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω, με αμερικανικά πλήγματα για τρίτη διαδοχική ημέρα και νέες επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό είναι στα 80,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ στα 86,85 δολάρια, με τις αγορές να ανησυχούν για τον κίνδυνο διαταραχών στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα το βράδυ νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στις ακτές του Ιράν, με στόχο, όπως αναφέρεται, να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε δύο υπερδεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες τους. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC γνωστοποίησε ότι δύο δεξαμενόπλοιά της επλήγησαν από βλήματα κατά τη διέλευσή τους από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη μελών του πληρώματος.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά ιρανικών πλοίων, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο ανακοίνωσε την επιβολή τέλους διέλευσης ύψους 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που μεταφέρεται μέσω του περάσματος, μια πρόταση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στις αγορές.

Η Citigroup προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.