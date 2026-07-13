Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), θα μπορούσε να ανατρέψει τις προβλέψεις για σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το επόμενο έτος.

Πτωτικά κινούνται τη Δευτέρα οι διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθώς η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τη σφιχτή νομισματική τους πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,25%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.062,10 δολάρια, ενώ το ασήμι καταγράφει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 2,78%, στα 58,49 δολάρια ανά ουγγιά. Πτωτικά κινείται και η πλατίνα, η οποία χάνει 1,42% και διαμορφώνεται στα 1.605,80 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατά 1,98%, στα 1.251,00 δολάρια.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), θα μπορούσε να ανατρέψει τις προβλέψεις για σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το επόμενο έτος.

Οι φόβοι για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, μετά τις νέες αμερικανοϊρανικές επιθέσεις, έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε ανοδική τροχιά, ενισχύοντας παράλληλα τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιτόκια

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών αυξάνει την πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλά τα επιτόκια ή ακόμη και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις, προκειμένου να περιορίσουν τον πληθωρισμό. Το περιβάλλον αυτό λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, ο οποίος, αν και αποτελεί παραδοσιακά μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού, χάνει μέρος της ελκυστικότητάς του όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των τοκοφόρων επενδυτικών προϊόντων.

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Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε περίπου 62% την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούνιο κατέδειξαν διχογνωμία μεταξύ των αξιωματούχων, με κοινό παρονομαστή την ανησυχία για τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται εντός της εβδομάδας, καθώς και στην κατάθεση του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, από την οποία οι αγορές προσδοκούν σαφέστερες ενδείξεις για την κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.