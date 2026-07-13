Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται σήμερα στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 40,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία του Λεκανοπεδίου. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σοβαρότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς από την περιοχή του Σκαραμαγκά διέρχονται καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Όπως έχει επισημάνει, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αυξήσει τη μέση ταχύτητα κίνησης από 28 σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το ετήσιο οικονομικό όφελος για τους χρήστες εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και του λειτουργικού κόστους των οχημάτων, χωρίς την επιβολή διοδίων.

Τι προβλέπει το έργο

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω στο τελευταίο τμήμα μήκους 1,5 χιλιομέτρου έως την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή νέου ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Παράλληλα, προβλέπεται η αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού στα αντίστοιχα τμήματα, καθώς και η κατασκευή του απαραίτητου δικτύου απορροής ομβρίων.

Ειδικότερα, στον κόμβο Σχιστού προβλέπεται η αξιοποίηση της υφιστάμενης γέφυρας για τη διέλευση της κυκλοφορίας προς Κόρινθο και η κατασκευή νέας γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης από Αθήνα προς Σχιστό, ενώ στον κόμβο Ναυπηγείων θα αντικατασταθεί ο σημερινός ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

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Η σύμβαση περιλαμβάνει ακόμη τρεις προαιρέσεις, που αφορούν την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον κόμβο Σχιστού, καθώς και τη διαμόρφωση του ανισόπεδου ημικόμβου Ασπροπύργου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας.