Οι εντυπωσιακές εικόνες και οι απόλυτες καλοκαιρινές στιλιστικές επιλογές.

Στιγμές απόλυτης ηρεμίας, χαλάρωσης και διασκέδασης φαίνεται πως απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε νησί της Ελλάδας για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η παρουσιάστρια του Alpha και της εκπομπής «Happy Day», λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ετοίμασε τις βαλίτσες της και ξεκίνησε τις διακοπές της παρέα με την οικογένειά της.

Στις πρώτες εικόνες που μοιράστηκε από το καλοκαίρι της με τους διαδικτυακούς της φίλους, απεικονίζεται ανάλαφρη και χαμογελαστή με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, ενώ μόλις χθες, Δευτέρα 13 Ιουλίου, δημοσίευσε το πιο καλοκαιρινό βίντεο.

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Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο το οποίο περιελάμβανε μερικές από τις προσωπικές της φωτογραφίες, αλλά και στιγμιότυπα από τις μέρες της στο νησί.

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Απεικονίζεται να περπατά δίπλα στο λιμάνι με φόντο της βάρκες φορώντας ένα λεοπάρ μαγιό και ένα λευκό καλοκαιρινό σετ, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να ποζάρει μπροστά στον καθρέπτη φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και το μαγιό της.

Μαζί της πόζαραν φίλες και αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ απαθανάτισε εικόνες τους απόλυτου καλοκαιριού. Η ελληνική σημαία να κυματίζει σε κάποιο ξωκλήσι, η απόχη με αχινό και τα πολύχρωμα καΐκια, άφησαν τη δική τους νότα στην ανάρτηση της παρουσιάστριας.

«Το mode των καλοκαιρινών διακοπών έχει ξεκινήσει και επισήμως», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο.

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