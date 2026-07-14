Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εξόρμησή της δίπλα στη λίμνη με τον σύντροφό της και τα παιδιά της.

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν με τους διαδικτυακούς της φίλους, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, και όπως όλα δείχνουν απολάμβανε ανέμελες στιγμές στο πλευρό των παιδιών της και του συντρόφου της, Λιούις Χάμιλτον.

Στην ανάρτηση που έκανε συμπεριέλαβε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους στιγμές πλάι σε λίμνη με αφορμή τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.

Ωστόσο, μία από τις φωτογραφίες ήταν εκείνη που τράβηξε την προσοχή. Σε αυτή, η Καρντάσιαν ποζάρει στον φακό έχοντας στα χέρια της την κόρη της, με τον Λιουίς Χάμιλτον να ακουμπά τρυφερά το πρόσωπό του στο δικό της.

Σύμφωνα μάλιστα με τα δημοσιεύματα της people.com, πρόκειται για την πρώτη selfie του ζευγαριού με ένα από τα παιδιά της 45χρονης επιχειρηματία.

«Καλοκαίρια δίπλα στη λίμνη με αγαπημένα μου πρόσωπα», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν στη συνοδευτική λεζάντα.

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Μαζί τους στη λίμνη βρέθηκαν φίλοι και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ η Καρντάσιαν συνοδεύτηκε και από τα τέσσερα παιδιά της.

Όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα της people.com το ζευγάρι φαίνεται να έχει συνδεθεί ήδη από τον Φεβρουάριου του 2026, με ορισμένα στιγμιότυπα να επιβεβαιώνουν την είδηση.