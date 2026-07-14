Η Γιώτα Τσιμπρικίδου γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά. Η ανάρτησή της.

Ξεχωριστή φαίνεται πως είναι η σημερινή ημέρα για την Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς γιορτάζει τα πρώτα της γενέθλια ως μαμά, κρατώντας στην αγκαλιά της την δύο μηνών κόρη της.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, έγινε μητέρα για πρώτη φορά το Μάιο του 2026, αποκτώντας με το σύζυγό της ένα κοριτσάκι, και την είδηση να γίνεται πολύ γρήγορα γνωστή μέσα από την εκπομπή του Alpha, «Super Κατερίνα».

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 14 Ιουλίου, με αφορμή τα γενέθλιά της θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι η στιγμή που κάνει το δικό της reborn.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, απεικονίζεται χαμογελαστή να κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της και στο άλλο χέρι να έχει μία τούρτα με αναμμένο το κεράκι της, ενώ τις συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Μέσω αυτού θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους της έχουν στείλει τις ευχές τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «14 Ιουλίου - τα γενέθλια μου!

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Και φέτος είναι τα πρώτα μου, είναι το δικό μου reborn με την κόρη μας στην αγκαλιά μου.

Ευγνώμων για κάθε μάθημα της ζωής μέσα στον χρόνο που αφήνω πίσω μου και δυνατή για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά σήμερα..

Σας ευχαριστώ για κάθε μία ευχή ξεχωριστά!!!».

{https://www.instagram.com/p/Dav2_cADbyY/?hl=el&img_index=1}