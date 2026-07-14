Από την επίθεση του ισραηλινού drone στη Γάζα σκοτώθηκαν επτά αστυνομικοί, ανάμεσά τους και ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του τμήματος.

Επίθεση με drone εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί στη Γάζα όπου έπληξαν αστυνομικό τμήμα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά άτομα.

Ισραηλινό drone εξαπέλυσε τέσσερεις πυραύλους σε αστυνομικό τμήμα στη Γάζα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Πρόκειται για συνεχιζόμενες σκόπιμες επιθέσεις σε δομές ασφαλείας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σχολιάζει το Al Jazeera,

Από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά αστυνομικοί, ανάμεσά τους και ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος, ο υποδιευθυντής και πέντε ακόμα αξιωματικοί. Δουλειά τους ήταν να διατηρούν την τάξη και τον νόμο, ως κάποιο εφικτό πλέον σημείο, και να οργανώνουν την περιοχή που είναι γνωστή ως αγορά στο κέντρο του καμπ των εκτοπισμένων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισραηλινός στρατός προχωρά σε στοχευμένες και σκόπιμες επιθέσεις σε αστυνομικά κτίρια, σύμφωνα με το Al Jazeera, που σχολιάζει πως φαίνεται πως σκοπός των επιθέσεων αυτών είναι να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερο χάος και να διευρύνουν το κενό εξουσίας σε όλη την πληγείσα από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες του Al Jazeera