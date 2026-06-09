Ίχνη αίματος σε μπλούζα του 65χρονου συνδυαστικά με τις αντιφάσεις που παρουσιάζει για τα γεγονότα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγιαλείας, με τις Αρχές να έχουν εστιάσει τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης στον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος ήταν και το πρόσωπο που ειδοποίησε την Αστυνομία περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Ιχνη αίματος σε μπλούζα του 65χρονου – Ισχυρίζεται ότι κοιμόταν

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται μπλούζα του 65χρονου στην οποία εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή. Παράλληλα, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την εξέτασή του. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τις αμυχές που φέρει στα χέρια του, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τη σορό της 54χρονης, η οποία έφερε αμυντικού τύπου τραύματα, στοιχείο που αξιολογείται από τους ιατροδικαστές.

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Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα εντοπίστηκε έντονη οσμή χλωρίου, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας για τυχόν προσπάθεια καθαρισμού ή αλλοίωσης του χώρου μετά το φονικό. Οι Αρχές συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, εξετάζοντας όλα τα ευρήματα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος του 65χρονου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή δολοφονία.

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Μέσα στο σπίτι, όπου σημειώθηκε το διπλό έγκλημα, εντοπίστηκε έντονη οσμή οινοπνεύματος, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή προσπάθεια αλλοίωσης ή κάλυψης ιχνών, ενώ οι Αρχές εντόπισαν και κάλυκα από αεροβόλο όπλο. Δεν διαπιστώθηκαν σημάδια διάρρηξης, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης γνώριζε τον χώρο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, περίπου έξι ώρες πριν ο 65χρονος ειδοποιήσει την Αστυνομία. Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του έφεραν και τραύματα από μαχαίρι.

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Οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φονικά όπλα, συγκεκριμένα ένα κουζινομάχαιρο και ένα φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα μέσα στο σπίτι. Τα πειστήρια έχουν αποσταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Το 26χρονο θύμα, γιος της γυναίκας από τον πρώτο της γάμο, είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις δύο ημέρες πριν το έγκλημα. Ο νεαρός άνδρας σπούδαζε για μεταπτυχιακό στη Γερμανία και είχε ταξιδέψει για να επισκεφθεί τη μητέρα του, η οποία είχε πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ανάρρωνε.

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Τι ισχυρίζεται ο 65χρονος για τη διπλή δολοφονία

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα δίνει ο 65χρονος. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, το βράδυ του εγκλήματος η γυναίκα του ροχάλιζε και εκείνος έφυγε από το υπνοδωμάτιο, κοιμώμενος στον καναπέ του σαλονιού. Όπως αναφέρει, ξύπνησε περίπου στις 07:00 το πρωί, πλύθηκε και ήπιε καφέ, ενώ αργότερα αναζήτησε τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό στις 11:00. Όταν δεν την βρήκε στο δωμάτιό της, όπως υποστηρίζει, πήγε να την αναζητήσει και εντόπισε νεκρούς τόσο εκείνη όσο και τον 26χρονο γιο της. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατος των δύο θυμάτων είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που ο ίδιος δηλώνει ότι τους εντόπισε. Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για σκηνή έντονης αναστάτωσης στο υπνοδωμάτιο, με αντικείμενα στο πάτωμα, γεγονός που παραπέμπει σε πάλη πριν από τον θάνατο των θυμάτων.